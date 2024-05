Ce a putut să cumpere această tânără cu 50 de lei dintr-un supermarket din Vama Veche: ”Să nu cumva să vreţi să vă luaţi cafea!”

Chiar dacă vremea nu ne-a răsfățat cum ne-am fi dorit în această mini-vacanță de 1 Mai în unele zone de la Marea Neagră, ziua a strălucit cu o frumusețe aparte. Cei ce au ales să se îndrepte către malul mării nu au găsit doar soare și nisip, ci și o surpriză neașteptată la capitolul prețuri.

Nu este un lucru pe care nu îl știm, că de 1 Mai, Vama Veche este plină de tineri și turiști care merg să se distreze și să uite de griji. Astfel, antreprenorii și proprietarii de pensiuni și hoteluri au profitat de ocazie și au mărit prețurile. O tânără care a mers în stațiune, a intrat într-un supermarket din Vama Veche și a postat în mediul online cu cât se vând produsele în acel magazin.

Vama Veche a rămas în ultima vreme una dintre destinațiile preferate de români pentru a petrece ziua de 1 mai. Dar, se pare că toți cei ce preferă malul mării pentru relaxare și distracție în perioada respectivă au parte și de prețuri pe măsură, care se pare că încep să crească de la un an, la altul. O tânără a prezentat internauților cât costă unele produse dintr-un magazin de la litoralul românesc.

„Dacă tot suntem în Vama Veche, vreau să mă conving dacă e scump în Vamă, cum am tot auzit. Să vedem care sunt preţurile! Ia uite! 500 de mililitri (n.r. de suc Fanta), 12 lei şi 50 de bani. Uite, şi Cola la fel! Stop, stop! Până aici, gata! O pungă de Bake Rolls, cât are? 80 de grame, uite cât e, 14 lei! Te rog! Snickers, 12 lei. Am venit cu 50 de lei. Vreau să văd ce pot să-mi iau cu 50 de lei. Să nu cumva să vreţi să vă luaţi cafea! (n.r. arată spre un preţ de 42 de lei)”, a spus tânăra pe TikTok.