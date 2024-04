Nicola a divorțat, dar nu a încetat să creadă în iubire. Dezvăluiri în podcastul ”Altceva cu Adrian Artene”

La 19 ani de la divorțul de compozitorul Mihai Alexandru, Nicola a fost întrebată dacă mai crede sau nu în dragoste. Invitată în podcastul ”Altceva cu Adrian Artene”, artista a spus lucrurilor pe nume și a vorbit deschis despre ”luminița de la capătul tunelului”.

Nicola a ales să păstreze în intimitate culisele din spatele vieții sale amoroase, fie că a fost vorba despre căsnicia – care a durat 17 ani -sau divorțul de compozitorul Mihai Alexandru. Cei doi au fot căsătoriți în perioada 1990-2007 și au împreună doi copii: Maria și Jhonathan. Artista și-a asumat fiecare decizie importantă din viața ei și s-a lăsat ghidată de emoție. Vocea emblematică a muzicii românești a fost invitată la ediția podcastului ”Altceva cu Adrian Artene” de sâmbătă, 27 aprilie 2024, ocazie numai bună de a depăna amintiri. Cu blândețe, credință și iubire, Nicola a vorbit despre cei mai frumoși ani din tinerețea ei, de începuturile carierei muzicale, dar a și nuanțat cele mai mari cumpene ale vieții sale.

Nicola a fost invitată în podcastul Altceva cu Adrian Artene

„Este o bucurie să o reîntâlnesc pe Nicola, artista a cărei pasiune pentru muzică trece mai departe de puterea de imaginație a multora dintre noi. Iubește ce se întâmplă pe scenă, dar și ce se întâmplă înainte de a ajunge în fața publicului, iar acest lucru o face specială. Urmăritorule „Altceva” ești invitatul meu să privești un episod de podcast care, cu siguranță, nu te va lăsa indiferent”, declară Adrian Artene.

Întrebată dacă mai crede în dragoste, fie că este vorba despre iubirea aceea platonică, o iubire de-o viață sau chiar și în iubirile imposibile, Nicola a mărturisit că piesele compuse de ea – cu și despre dragoste – sunt cea mai mare dovadă că nu s-a oprit nicio clipă în a crede în dragoste. De altfel, Nicola a spus povestea din spatele piesei ”Doar noi doi”

„Da, de aceea și scriu despre dragoste. Normal… „Doar noi doi”. Cum să nu? Doamne! Piesa asta… vrei să spun când și cum s-a născut? Mi-a venit într-o zi, în fine, înainte să încep să lucrez la ea, linia melodică, plus textul. Eu, de obicei, îmi înregistrez astea, ca să nu le uit. Asta… atât de bine întipărită în creier mi-a rămas, încât nici a trebuit să o înregistrez.

Și tot mă chinuiam eu să o orchestreze cineva, să nu știu ce. Și, la un moment dat, mi-am făcut trupă și am zis… «ce-ar fi să fac orchestrația 100% live?!». Și i-am băgat pe toți în studio, le spuneam cam ce vreau, cum vreau și am schimbat refrenul și atât de fericită eram când am finalizat piesa și am zis… «Yes, I did it!» (Da, am reușit!-n.r.)”, a declarat Nicola la podcastul ALTCEVA.

