Cum arată Daniela Crudu la doar 10 zile după ce a născut. A uimit pe toată lumea cu silueta ei. FOTO

Daniela Crudu arată mai bine ca niciodată! După ce a născut a doua oară un băiețel, fosta asistentă TV și-a expus cu mândrie formele pe platformele de socializare, surprinzându-i pe toți cei care îi urmăresc activitatea. Cum arată bruneta!

Silueta brunetei este admirabilă, semn că a avut grijă să se alimenteze sănătos și să nu câștige prea mult în greutate pe durata sarcinii. Daniela Crudu a recunoscut că nu a putut renunța complet la unul dintre obiceiurile sale, fumatul, dar a redus considerabil numărul de țigări, prioritizând sănătatea bebelușului ei nenăscut. În plus, vedeta a urmat cu strictețe sfaturile medicilor.

Daniela Crudu se bucură de una dintre cele mai minunate etape din viața sa. În anul precedent, a devenit mamă a unei fetițe, iar în acest an, chiar de Paște, a dat naștere unui băiețel adorabil. Recent, a distribuit o fotografie emoționantă în care se află alături de fiul său. Micuțul a primit un nume cu totul special, Dominic.

Vedeta mai are o fetiță, Daiana Maria, care s-a născut pe 1 mai 2023. Atunci, bruneta a avut o naștere prematură și a necesitat o perioadă de spitalizare suplimentară. Cu toate acestea, de data aceasta totul a decurs complet diferit.

„Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu avea chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi. E așa de frumoasă, nu-mi mai imaginez viața fără ea, nu mă mai interesează de nimic, să se întâmple orice că doar ea contează. E atât de frumoasă și finuță, e micuță’, a declarat Daniela Crudu.