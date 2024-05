Mesajul emoționant transmis de Daniela Crudu băiatului ei după ce vedeta a născut în seara de Înviere

Daniela Crudu a avut parte de un Paște atipic anul acesta. Fosta asistentă TV a devenit mămică pentru a doua oară chiar în ziua de Paște, în data de 5 mai.

Fosta asistentă TV a devenit mămică pentru a doua oră în urmă cu două zile. Vedeta a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, iar 5 mai fost o zi cu adevărat specială în familia Danielei Crudu, cu toții având motiv de dublă sărbătoare în Duminica Mare.

Odată cu nașterea celui de-al doilea copil, Daniela și-a îndeplinit cel mai mare vis al ei, de a avea o fată și un băiat.

Ce își dorește Daniela Crudu pentru băiețelul ei

Cu doar câteva luni înainte să se nască micuțul, focoasa brunetă a povestit ce își dorește pentru băiețelul ei, în emisiunea Corneliei Ionescu de la WOWnews. Dacă fetița ei seamănă leit cu tatăl, vedeta ar vrea ca băiețelul să o moștenească pe ea.

Anul acesta, Paștele a avut o însemnătate și mai mare pentru Daniela Crudu și familia ei. Vedeta a devenit mămică pentru a doua oară, după ce a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Vestea a fost dată chiar de ea, în mediul online, acolo unde a distribuit și o fotografie cu micuțul care i-a adus cea mai mare bucurie din viață:

,,Duminică, 05.05. 2024 s-a născut în ziua de Înviere brunețelul meu”, a scris Daniela Crudu la story.

Ce a declarat Daniela Crudu înainte să devină mamă pentru a doua oară

În urmă cu un an, frumoasa brunetă a devenit mămică pentru prima oară. La începutul lunii mai, în 2023, fosta asistentă TV a adus pe lume o fetiță, fiind un moment special pentru fosta asistentă TV. Astfel, un an mai târziu, conform sursei citate anterior, Daniela a oferit un interviu, din care a dat mai multe din casă.

Cum avea deja o fetiță, frumoasa brunetă recunoaște că își dorea ca cel de-al doilea copil să fie băiețel. Știa de la primul copil ce cumpărături să facă, cum să aleagă nuanțele la hăinuțe și la decorațiuni, însă la băiețel urmau să vină noi căutări și noi provocări, iar vedeta este cunoscută că îi plac schimbările:

,,Mi-am dorit să fie băiețel. Dacă era tot fetiță ziceam clar știu, iar hăinuțe roz, dar așa acum cu băiețel iar o să fie o surpriză, o să fie agitație, totul nou și mie îmi plac schimbările și întotdeauna le-am acceptat în viața mea și nu am zis nu schimbărilor.”, a mărturisit Daniela Crudu, la WOWnews.

De asemenea, Daniela Crudu a mărturisit că speră ca cel de-al doilea copil să semene și cu ea:

,,Eu de data asta sper să semene cu mine că seamănă cu el fetița, e leită leită! La ecografie acum se vede tot, mânuțele, forma nasului, tot. Fata, exact cum am văzut-o la ecografie, era la fel la fel ca el(…) Mie mi se pare că la născut seamănă cu mine, dar la buze parcă tot așa cu el seamănă(…) Sunt sigură că o să fie frumos că și fetița este superbă, dar clar cel mai important este să fie sănătos.”, a dezvăluit Daniela Crudu.

Chiar dacă în ultimii ani viața Danielei Crudu s-a schimbat radical, bruneta reușește să își facă timp și pentru ea, dar și pentru micile sale plăceri. Acest lcuru se datorează familiei sale, care o ajută necondiționat:

,,Am ajutor, nu sunt obligată să stau în casă. Îmi văd și de viața mea, mă duc și la job-uri, mă duc și mă plimb. Nu mi s-a terminat viața că toată lumea începe și zice că trebuie să stai în casă. Nu, atâta timp cât am ajutor mă duc și mă plimb, am și eu viața mea.”, a adăugat Daniela Crudu.

