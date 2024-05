Daniela Crudu a născut cel de-al doilea copil în ziua de Paște! Bruneta a postat prima fotografie cu micuțul

Bucurie mare în familia Danielei Crudu! Bruneta a trăit cu siguranță un Paște de neuitat, pentru că micuțul ei a venit pe lume chiar în ziua de Înviere! Iată prima fotografie postată cu noul membru al familiei!

Daniela Crudu se bucură din nou de una dintre cele mai frumoase etape din viața sa, după ce a adus pe lume al doilea copil. Sosirea fiului ei a venit pe lume într-o zi deosebită pentru întreaga comunitate românească – chiar în ziua de Paște! Copleșită de fericire, Daniela nu s-a putut abține să nu împărtășească vestea cea mare cu toți cei dragi, folosind rețelele de socializare pentru a transmite emoția ei cu toată lumea.

Citește și: FOSTA ASISTENTĂ A LUI CAPATOS NU A AVUT „MILĂ” DE FANI. DANIELA CRUDU, ÎN CONCEDIU “POST-NATAL” PE ONLYFANS!

Este absolut clar că acest Paște va rămâne întipărit în memoria brunetei și a partenerului ei ca unul dintre cele mai deosebite. Fiul lor a venit pe lume în mijlocul acestei mari sărbători. Daniela Crudu a optat pentru naștere la o clinică privată din București și a adus pe lume un băiețel perfect sănătos.

Chiar și la doar o zi după ce a devenit mamă pentru a doua oară, vedeta TV nu s-a putut abține să împărtășească bucuria cu fanii săi de pe rețelele de socializare. A postat o primă imagine cu bebelușul, dar a avut grijă să nu dezvăluie chipul micuțului, menținând suspansul asupra cui seamănă mai mult. Astfel, toți vor trebui să mai aștepte pentru a descoperi această minunată surpriză.

Cu câteva luni în urmă, Daniela Crudu a fost invitată în emisiunea „Online Story” de către Cornelia Ionescu. Acolo, a dezvăluit prezentatoarei că este mult mai atentă în cea de-a doua sarcină și se străduiește să evite greșelile făcute în prima. Chiar dacă nu a reușit să renunțe complet la fumat, a redus semnificativ numărul de țigări. De asemenea, a avut grijă să nu se suprasolicite, evitând să-și pună în pericol al doilea copil.

„Mă tot gândesc, adică dacă știu cu ce am greșit atunci, acum să nu mai fac. De exemplu, cu fumatul, ca să poată să ia în greutate, încerc să fumez doar cinci țigări pe zi. Vreau să repar, atunci fumam și mai mult, nu țineam cont, acum le număr, acum vreau să fiu strictă, să nu mai fac niciun pas greșit, să nu mai fiu haotică, gen lasă că merge și așa.

Pentru că nu merge, că dacă doctorul ți-a spus, nu ți-a spus de nebun să stai cuminte. Acum nu mai cobor scările, evit pe cât pot să fac efort în plus și degeaba, nu am voie nici să o ridic pe fată în brațe, e strict interzis să ridic greutăți, mă ajută mama lui. Ea stă cu ea, îi dă să mănânce, stă să o îmbrace. Doamna doctor mi-a zis să fiu mai liniștită, sper să fiu. Acum de la sarcină e starea de oboseală, îmi place să mănânc, am nervi din orice, nu mai am răbdare, mă bufnește plânsul din orice.

Mi-a fost foarte rău în prima parte, greață, amețeală, dureri de cap, d-aia am zis că e fetiță, că am avut aceleași simptome și la prima sarcină”, a spus fosta asistentă TV, pe canalul de YouTube WOWnews.