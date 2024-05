Cătălin Crișan a trecut prin momente dificile la sfârșitul anului trecut atunci când a fost operat de dublă hernie de disc. Celebrul cântăreț și-a îngrijorat fanii când a anunțat că a fost supus unei operații care a devenit inevitabilă din cauza durerilor și dificultăților în deplasare. Artistul a publicat și o fotografie la începutul anului de pe patul de spital, unde a explicat că a avut dureri groaznice și i-a mulțumit medicului care l-a operat. Alături de el în acele momente au fost, atât cei trei copii, cât și actuala parteneră, Camelia. Artistul și iubita sa sunt împreună de un an, însă abia recent și-au făcut publică relația. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Cătălin Crișan a vorbit despre intervenția chirurgicală la care a fost supus, despre cum i-a fost alături partenera sa, dar și despre cum îl ajută muzica în momentele dificile. Nu în ultimul rând, ne-a povestit ce lecții a învățat de la maestrul său, cel care l-a inițiat în muzică.

Cătălin Crișan este un artist deschis cu publicul său și deseori a expus toate părțile vieții sale, mai bune sau mai puțin bune. Interpretul celebrei piese „Dacă pleci…” a trecut printr-o cumpănă la finalul anului. A fost nevoit să fie supus unei intervenții chirurgicale complicate, însă rezultatul final a fost cel dorit. Alături de el au fost cei trei copii ai săi, dar și actuala iubită, Camelia care îi este sprijin de un an artistului. Acum, Cătălin Crișan a vorbit despre recuperare, dar și cât de mult l-a ajutat femeia de lângă el.

Cătălin Crișan, despre momentele de după operație: „A fost groaznic pentru mine și iubita mea”

„Se împlinesc aproape șapte luni de când am fost operat de acea dublă hernie, a fost interesant. Mă simt mai bine, doar că nu respect ce spune doctorul. Mi-a spus să slăbesc, m-am îngrășat, mi-a spus să înot, nu am ajuns. Mi-a spus să fac kinetoterapie, am fost o dată, nu m-am mai dus. Trebuie să mă apuc de treabă. A trecut Paștele și mă apuc și de slăbit, și de înot, nu mai ține. Întotdeauna mie mi-au plăcut lucrurile interzise. Tot ce nu este sănătos pentru organism, am mâncat.

Eu și partenera mea ne înțelegem foarte bine și să sperăm că așa va fi până la sfârșit. Noi suntem tot timpul împreună, dar într-adevăr a fost 100% lângă mine. În acele două săptămâni a fost groaznic și pentru ea, și pentru mine. Acum este lângă mine nu pentru că mă doare ceva, ci pentru că ne înțelegem foarte bine. Avem nevoie unul de altul, iar atunci când suntem despărțiți câteva ore zici că suntem despărțiți ani de zile. Să dea Dumnezeu să fie bine, să ne țină!, a spus Cătălin Crișan pentru CANCAN.RO.

Cătălin Crișan, apostrofat de maestrul său: „Mi-a spus: Ieși afară!„

Prezent la evenimentul aniversar organizat luni seară pentru împlinirea celor 90 de ani a celebrului compozitor Jolt Kerestely – „Copacul veșnic tânăr al muzicii ușoare românești”, Cătălin Crișan a dezvăluit cele mai dragi amintiri pe care le are cu maestrul.

„Mă leagă 37 de ani de prietenie. Imediat după premiul I pe care l-am câștigat cu Vorbește marea l-am cunoscut. Trebuia să înregistrăm melodia în studio ca să rămână pe album, pe placă. Atunci am făcut pentru prima oară cunoștință. După ce o cântasem de zeci de ori, am început să o cânt în studio. Se uită la mine și mă întreabă dacă am învățat melodia. Mi-a spus: „Ieși afară, învaț-o și te întorci când o știi!”

Aveam 19 ani. Avea dreptate, era un perfecționist și erau unele lucruri pe care nu le cântam corect. După două zile m-am întors, am învățat-o ca la carte, am înregistrat-o și am devenit prieteni. Mi-a dat să mănânc că m-a văzut că sunt supărat și ușor, ușor ne-am împrietenit. Am și dormit la dânsul, am fost la toate zilele onomastice ale membrilor familiei. Are o familie foarte frumoasă. M-a învățat foarte multe lucruri tehnice, nu doar din punct de vedere al tehnicii vocale, dar și al tehnicii de studio. De multe ori mă punea în locul dânsului și stăteam eu la butoane”, a povestit Cătălin Crișan pentru CANCAN.RO.

Și, cu toate că îi este prieten de peste 25 de ani, Jolt Kerestely a fost diplomat și nu s-a băgat în viața personală a artistului, cel puțin dacă nu i s-a cerut sfatul. „Nu s-a băgat niciodată în viața personală, o știe la perfecție, poate mai bine ca mine. Le-a cunoscut pe toate soțiile, pe copii îi știe foarte bine. Au și fost la dânsul și au luat lecții de la Jolt Kerestely, dar nu, niciodată. M-a rugat de 37 de ani să-i spun Joli, uitați că nu pot nici în ziua de azi. Întotdeauna i-am spus domnul Joli pentru că am un mare respect față de el. Este un om bun, bun la propriu, extrem de profesionist, dar extrem de cald dacă apuci să-l cunoști”, ne dezvăluie artistul despre marele compozitor.

