Dieta cu 5 mese pe zi a lui Cătălin Crișan | Cum să slăbești 32 kg în 66 de zile

Sărbătorile de iarnă au adus pentru mulți români câteva kilograme în plus, așa că începutul de an ar trebui să debuteze cu un regim alimentar sănătos. Mulți sunt cei care au declarat război kilogramelor în plus și au trecut la dietă. Printre cele mai populare este dieta urmată și de cântărețul Cătălin Crișan, care a cum îi poartă numele. Ce presupune aceasta?

După ce a ajuns la 104 kilograme, Cătălin Crișan a decis că este momentul să slăbească. Așa că îndrumat de specialist, acesta a reușit să dea jos 32 de kilograme în două luni, mâncând de cinci ori pe zi. Dieta ținută de artist este recomandată persoanelor care vor să slăbească mai mult de 15 kilograme. Iată ce presupune.

Dieta lui Cătălin Crișan

Dieta lui Cătălin Crișan se întinde pe o durată de două luni și este recomandată persoanelor care vor să slăbească mai mult de 15 kilograme. Ideea de bază a dietei este prevenirea senzației de foame, motiv pentru care sunt permise cele cinci mese pe zi.

Regulile de bază în dieta lui Cătălin Crişan:

Se iau cinci mese pe zi, din trei în trei ore. Nu se sare peste mese;

Nu se mănâncă între mese;

Nu se mănâncă altceva în afară de alimentele specificate în regim;

Se consumă trei litri de lichide pe zi – apă, ceai, cafea. Sunt interzise sucurile;

Nu se mănâncă după ora 20.00;

Se găteşte fără ulei.

Așa cum spuneam, dieta durează aproximativ două luni, mai exact 66 de zile şi este structurată pe 6 etape.

Etapa 1 – două săptămâni

Se consumă: carne, peşte, organe, mezeluri, în orice cantitate, brânzeturi fermentate în limita a 100 de grame pe zi, un ou pe zi. Sunt permise condimentele, mai puţin hrean, ceapă, usturoi. Sunt interzise zahărul şi mierea.

Etapa 2 – nouă zile

În primele trei zile se consumă fructe crude sau gătite în limita a 500 de grame pe zi, legume crude sau gătite în orice cantitate şi lactate proaspete în limita a 400 de grame pe zi – lapte, chefir, caş, lapte bătut, brânză de vaci.

Sunt interzise: strugurii, perele, prunele, smochinele, stafidele, nucile, seminţele, cartofii, porumbul, fasolea uscată. În următoarele şase zile se consumă carne, mezeluri şi ouă în orice cantitate.

Etapa 3 – 12 zile

În primele zile se consumă două ouă pe zi şi 100 de grame de brânzeturi nefermentate. Două din mese vor consta în legume verzi, în orice cantitate – spanac, urzici, castraveţi, varză, broccoli, etc.

În următoarele trei zile se mănâncă ouă, mezeluri şi carne în orice cantitate. Urmează trei zile de fructe şi legume – fructe în limita a 500 grame pe zi, legume fără restricţii şi lactate, maxim 500 de grame pe zi.

În ultimele trei zile din dieta lui Cătălin Crişan se mănâncă din nou carne, mezeluri şi ouă, fără limite.

Etapa 4 – 13 zile

În primele două zile se mănâncă fructe, 500 de grame pe zi, legume fără restricţie şi lactate, maxim 500 de grame pe zi. Următoarele trei zile sunt cele de carne – carne şi mezeluri în orice cantitate. La una din mese se mănâncă o salată verde.

Urmează două zile de fructe şi legume. Apoi o zi de lactate proaspete, maxim 500 de grame. Două zile de fructe şi legume. Trei zile carne şi mezeluri.

Etapa 5 – 8 zile

În primele două zile se mănâncă fructe şi legume. Următoarea zi se mănâncă lactate proaspete. Urmează două zile de fructe şi legume. Şi trei zile de carne slabă şi mezeluri.

Etapa 6 – 10 zile

În primele două zile se mănâncă lactate, maxim 400 de grame pe zi, fructe, maxim 500 de grame pe zi şi legume fără limită de cantitate. Urmează opt zile în care se alternează câte o zi de fructe şi legume cu o zi de carne, mezeluri şi ouă.

(CITEȘTE ȘI: DIETA 333, ULTIMA FIȚĂ ÎN MATERIE DE SLĂBIT. ALINA PUȘCAȘ, DE LA TE CUNOSC DE UNDEVA, O APLICĂ ȘI SPUNE CĂ ARE SUCCES)