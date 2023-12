Dieta 333, ultima fiță în materie de slăbit. Alina Pușcaș, de la Te Cunosc de Undeva, o aplică și spune că are succes

Dieta 333 este ultima fiță în materie de slăbit. Aceasta a devenit dieta anului și este ținută de numeroase vedete. Printre cele care au încercat-o și au văzut imediat rezultatele se numără și Alina Pușcaș de la Te Cunosc de Undeva. În ce consta faimoasa dietă?

Alina Pușcaș are o siluetă de invidiat și asta datorită dietei 333. Atunci când simte că pierde controlul și kilogramele în plus încep să se vadă, vedeta începe dieta, iar rezultatele apar în doar câteva zile. Aceasta spune că este cât se poate de mulțumită, iar regimul disociat pe care îl propune dieta funcționează de minune pentru ea.

Alina Pușcaș a ajuns la vârsta de 38 de ani și se poate mândri cu un trup de invidiat. Vedeta are grijă de silueta ei, însă uneori kilogramele în plus încep să își facă simțită prezența, mai ales după vacanțele lungi.

Însă, de fiecare dată când acest lucru se întâmplă, Alina Pușcaș nu stă pe gânduri și începe dieta 333. Pentru prima dată vedeta a apelat la această dietă în anul 2020, atunci când a reușit să slăbească șase kilograme, în nouă zile.

„Prima dată, în 2020, am slăbit în nouă zile aproape șase kilograme. Eu atunci nu făceam sport, în perioada respectivă nu, din contră. Am lucrat masă musculară și eram ceva de genul «Stai puțin, de ce atunci am slăbit mai repede?».

Avea legătură cu faptul că eu cât am ținut dieta asta am făcut și sport și atunci musculatura o simțeam că era mai grea și atunci pe cântar am slăbit patru kilograme în aceste nouă zile”, a declarat Alina Pușcaș.