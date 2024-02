Cătălin Crișan, cu medicul lângă scenă. „A avut grijă de mine”

Operat de urgență în urmă cu câteva luni, din cauza unei hernii, Cătălin Crișan și-a reluat viața de artist după perioada de recuperare. El încalcă însă recomandările medicale, de a nu sta prea mult timp în picioare. Recent chiar, medicul care l-a operat, aflat lângă scena din locația în care a cântat, l-a trimis să stea jos, după ce artistul a acuzat dureri. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Cătălin Crișan, în vârstă de 55 de ani, a fost operat de urgență, în urmă cu aproximativ trei luni, după ce a trecut prin momente groaznice, din cauza unei hernii. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul mărturisea că nu se mai putea deplasa, fiind dus cu pătura, dintr-un loc în altul. Înainte de intervenția chirugicală, solistul a apelat la infiltrații. Doar că acestea nu au avut niciun rezultat.

Intervenția chirugicală a fost efectuată cu succes, artistul și-a reluat activitatea, după o perioadă de recuperare. Acesta încalcă însă sfaturile medicului și încă mai resimte dureri la coloană și la picior.

„M-a trimis să stau jos”

„Doctorul care m-a operat a fost la ultimul meu spectacol pe care l-am avut în București. Când m-a văzut că am stat o oră și ceva pe scenă, apoi încă o oră la poze, pentru că mă durea spatele, m-a trimis să stau jos.

Abia m-am întors de la Milano. Două luni de zile, am luat 21 de pastile, am făcut și zece injecții în burtă, anticoagulante. Am terminat tratamentul, dar nu am voie să ridic greutăți, să nu mă aplec brusc, să nu stau mult în picioare, ceea ce nu prea respect. Mai am dureri, dar nu ca cele prin care am trecut înainte de operație”, a mărturisit Cătălin Crișan în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Citește și: CÂNTĂREȚUL A FOST OPERAT DE URGENȚĂ, IAR IMAGINILE SUNT TULBURĂTOARE. CĂTĂLIN CRIȘAN A TRECUT PRIN IAD: ”AM FOST CĂRAT PE PĂTURĂ!”

„Mă interesez ce-i place cuiva”

Altfel, artistul ne-a mai spus că e pregătit să dea mărțișoare, de 1 Martie. Primele cărora le va oferi simbolul primăverii, vor fi prietena și fiica sa.

„Ofer mărțișoare . Eu și cadourile le fac însă personalizate. Mă interesez ce-i place cuiva. De exemplu, în loc să iau o cravată de 500 de lei, cumpăr ceva cu care știu că acea persoană mă ține minte toată viața. Nu merg pe principiul hai să iau zece mărțișoare și să le împart”, ne-a mai spus acesta.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.