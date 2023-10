Și-a făcut praf colegele din folclor și acum a revenit la locul faptei. “Niciuna nu a avut curaj să mă sune”

Angela Rusu continuă scandalul cu alte artiste din muzica populară. Celebra interpretă a răbufnit la adresa unor cântărețe din folclorul românesc și le-a atacat, fără să stea pe gânduri, pe Laura Lavric, Nicoleta Voica, Saveta Bogdan și Elena Merișoreanu. Ce a putut să spună despre colegele ei de breaslă, în fața tuturor?

Angela Rusu a declanșat un scandal de zile mari, după ce și-a spus părerea dură despre colegele din folclorul românesc. Cunoscuta cântăreață de muzică populară a răbufnit în emisiunea lui Măruță și a spus ce crede fără ocolișuri despre Laura Lavric, Nicoleta Voica, Saveta Bogdan și Elena Merișoreanu. Le-a făcut bârfitoare și spunea despre ele că nu au foarte mult talent.

Ei bine, la ceva timp, Angela Rusu s-a întors în show-ul de la Pro TV și a continuat seria dezvăluirilor picante. Interpreta s-a arătat mândră că niciuna dintre colegele pe care le-a criticat nu a pus mâna pe telefon și nu a sunat-o pentru a-i cere socoteală. Astfel, ea crede că artistele pe care le-a criticat public ar fi de acord cu spusele ei și tocmai din acest motiv nu ar fi luat vreo măsură.

„Eu ți-am spus atunci că o să se pornească dezastrul. Eu am spus, am vorbit sincer, a fost o avalanșă de articole în presă. Nu m-a sunat nimeni din cei nominalizați. Problema e că voi, când ați pus acea întrebare: cine nu are niciun pic de talent, nu a fost pusă corect. Trebuia să spuneți: mai puțin talent. Fiecare are un pic de talent și s-au supărat foarte tare.

Eu mă bucur pentru că niciuna dintre soliste nu a avut curaj să mă sune să mă întrebe ce s-a întâmplat. Se pare că și-au asumat ce am spus! Eu am fost foarte asumată pentru că asta e părerea mea și toată lumea trebuie să înțeleagă că e o rubrica foarte grea și trebuie să-și asume fiecare pentru că avem de dat niște răspunsuri”, a ținut să spună Angela Rusu.

Angela Rusu, ceartă de zile mari cu Laura Lavric

Spre exemplu, scandalul dintre Angela Rusu și Laura Lavric ar fi pornit de la un afiș. Bruneta a spus că a fost jignită crunt la un spectacol susținut la Roma din cauza unei poze. Pentru că ar fi încasat critici dure, Angela Rusu a prins ocazia și a răbufnit public, în emisiunea lui Cătălin Măruță. A acuzat-o pe Laura Lavric de prefăcătorie, precizând că este și rea, perversă și invidioasă.

”Categoric, da, Laura Lavric! Am avut un scandal monstru cu ea la un spectacol la Roma. Eu eram un pic mai mare pe afiș decât dumneaei, a făcut mare scandal, a vorbit foarte urât la adresa mea, că cine sunt, că eu habar n-am să cânt, că nimeni nu a auzit de mine. Le-a mai zis organizatorilor că dacă nu mă dau jos de pe afiș, ea nu mai vine. M-a făcut în toate felurile, e cea mai prefăcută pentru că vorbește pe toți artiștii foarte urât, nu doar pe mine. Nu mi se pare corect să faci așa, oamenii au multe fețe.”, spunea Angela Rusu. (VEZI AICI REACȚIA LAUREI LAVRIC)