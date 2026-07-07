Românul care a plecat într-o vacanță în Africa și s-a întors după patru ani cu 16 copii. Ținea prima pagină a ziarelor în anii 2000

Să vezi și să nu crezi! Un român a plecat în Africa, însă șederea lui acolo s-a prelungit. Povestea este fabuloasă căci ceea ce ar fi trebuit să fie o vacanță s-a transformat într-un tărâm fertil. Bărbatul a ajuns să aibă 16 copii cu femei diferite. Și, ca povestea să fie și mai interesantă, bărbatul este un nume foarte cunoscut, atât în România, cât și în străinătate. Acesta făcea ravagii în urmă cu mulți ani, iar numele său apărea în ziare, dar și la televizor. CANCAN.RO vă prezintă o poveste fabuloasă.

Numele lui Daniel Dumitru, cunoscut drept Sharky, apărea zilnic în ziare în urmă cu 20 de ani. Era cel mai în vogă producător de filme pentru adulți şi impresaria mai mulţi actori tineri care doreau să devină celebri în acest domeniu. Sharky şi-a schimbat, însă, direcția. S-a retras din viaţa publică şi s-a dedicat unei afaceri cu câini de rasă, din vânzarea cărora câştiga sume deloc de neglijat. Ulterior, acesta povestea că este pregătit să dea „tunul” într-o țară „unde cumperi o gagică virgină cu 18 vaci din sat” și unde salariul mediu lunar este de 100 de dolari. Așadar, a plecat în Uganda, acolo unde nu a stat deloc degeaba! Bărbatul s-a întors de acolo cu nu mai puțin de 16 copii! Iată povestea fabuloasă.

Povestea fabuloasă a bărbatului care s-a întors din Africa după patru ani cu 16 copii

Sharky este, fără doar și poate, unul dintre cele mai rebele personaje mondene de la noi. Așa cum știm, bărbatul era protagonistul unor povești fabuloase. Ca și cum nu era deja suficient scenariul (real) în care Sharky o lăsase însărcinată pe verișoara soției lui la scurt timp după ce soția sa îi dăruise al doilea copil, acum fostul star al filmelor pentru adulți este protagonistul unui scenariu care întrece orice imaginație. A plecat în Africa, în Uganda mai exact, acolo unde a ajuns să fie tatăl a 13 copii.

În urmă cu doi ani, Sharky ne povestea ce planuri mari are în Uganda. Acesta se arătase impresionat de viața de noapte existentă acolo, unde tinerii, în ciuda nivelului de trai, știu să se distreze. Așadar, pentru că el era amator mare de distracții ne mărturisea că: ”Am hotărât să deschid website cu oferta pentru orice femeie care vrea copil cu mine, iar prețul este de 5.000 de euro!”, spunea la vremea respectivă Sharky pentru CANCAN.RO.

Vă spunem că fostul star al filmelor pentru adulți s-a ținut de cuvânt, căci acum, la câțiva ani de la acea mărturisire, Sharky are nu mai puțin de 16 copii. Mare parte dintre ei, 13 la număr, sunt făcuți după ce bărbatul a devenit donator în Peru și Ecuador. Din informațiile care au ajuns și la urechile sale, se pare că acesta ar fi tată al 13 copii care s-au născut cu ajutorul „donației” sale.

Soția și verișoara ei, însărcinate cu bărbatul în aceeași perioadă

În plus, vă reamintim că Sharky este căsătorit cu Goldie Divine, o actriță de filme pentru adulți alături de care are deja o fiică adolescentă și un băiețel. În plus, bărbatul a uimit pe toată lumea când s-a încurcat și cu Andra Brazil, verișoara lui Goldie și chiar a lăsat-o însăcinată când soția lui abia ce l-a născut pe al doilea copil al său. Așadar, în ultimii patru ani bărbatul a ajuns să aibă 16 copii: doi cu soția lui, unul cu verișoara și alți 13 cu ajutorul donației sale. E clar că bărbatul a sporit natalitatea în Africa, despre care ne povestea că este o zonă în care oamenii

„E foarte frumos aici, deși e sărăcie mare. Au salarii de 100 de dolari pe lună, foarte mici. Dar energia și distracția de acolo este cum era la noi imediat după Revoluție. Toată lumea face ceva acolo, toți muncesc, iar cluburile sunt pline”, povestea el la acea vreme.

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