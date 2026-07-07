Lia Olguța Vasilescu, confesiuni despre carieră și familie. Cum a schimbat-o căsnicia cu Claudiu Manda: „Acum sunt mai liniștită. Mi-am găsit echilibrul”

Lia Olguța Vasilescu vorbește deschis despre carieră, familie și echilibrul pe care l-a găsit în viața personală, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO. Primarul Craiovei dezvăluie de ce consideră funcția de primar cea mai apropiată de sufletul său, explică rolul pe care femeile îl au în politică, povestește cum a schimbat-o căsătoria cu Claudiu Manda și mărturisește că familia rămâne cea mai mare sursă de liniște și împlinire.

De peste un deceniu în fruntea Craiovei, Lia Olguța Vasilescu spune că administrația locală este locul în care rezultatele muncii se văd cel mai bine și rămân în timp. Dincolo de activitatea politică, vorbește despre rolul de soție și de mamă, despre intuiția care i-a ghidat cele mai importante decizii și despre puținele momente de respiro pe care le dedică familiei și proiectelor creative. Edilul dezvăluie și de ce crede că femeile aduc un plus de valoare în administrație și în politică.

Lia Olguța Vasilescu: „Acasă sunt femeie și atât”

CANCAN.RO: Ce înseamnă să fii primar al Craiovei timp de mai multe mandate? Pe lângă calitățile manageriale, cred că este și o vocație?

Lia Olguța Vasilescu: Cred că, dintre toate funcțiile pe care le-am avut până acum, cea de primar este cea mai aproape de sufletul meu. Fiindcă se văd lucruri după tine. Poți trece pe lângă un obiectiv și să îți spui, cu mândrie, că ai contribuit și tu la el, iar faptul că oamenii apreciază mă încarcă de fiecare dată. Îmi amintesc că la stadion mergeam săptămânal când era în construcție și, uneori, cu copilul de mână, care era mititel. Și azi își amintește de asta. Ca parlamentar poți iniția o lege care se modifică sesiunea următoare, ca ministru la fel, dar, ca primar, ce faci rămâne peste timp, inclusiv când ai plecat din funcție.

CANCAN.RO: În activitatea politică ești o voce care se aude din ce în ce mai mult, cu idei pertinente și soluții, mai ales într-o lume a bărbaților. Crezi că este nevoie de mai multe femei în politică?

Lia Olguța Vasilescu: O, da! Noi, la Craiova, am reușit să modificăm, în sens invers, reprezentativitatea. Mandatul trecut am produs și o premieră la Craiova: singurul executiv de primărie din România, primar și viceprimari, format exclusiv din femei de la PSD. Între timp, una dintre doamne a devenit prefect, iar cealaltă, primar într-o altă localitate. Din cei șapte parlamentari pe care i-a obținut PSD Dolj în alegeri, cinci sunt femei. Iar eu lucrez aproape numai cu femei în funcții de conducere în primărie. Și se cunoaște. Femeile sunt loiale, harnice și vor să dovedească faptul că pot rezolva orice. În Dolj sunt cele mai multe femei primar: nouă. Am susținut constant femeile în politică și o să o fac și pe viitor.

CANCAN.RO: Bănuiesc că îți place să faci politică?

Lia Olguța Vasilescu: Nu neapărat. Înainte să fac politică am fost ziaristă și chiar conduceam un ziar care era cel mai important din Oltenia. În viitor mi-aș dori să fac ceva care să îmi aducă mai multă liniște și mai puțină vizibilitate. Pe de altă parte, politica este domeniul care te ajută să schimbi în bine multe lucruri, când o faci cu responsabilitate și pasiune.

CANCAN.RO: Se spune că ai nevoie lângă tine de un sprijin în viața personală, de un suflet pereche, dacă crezi în asta. Reușește Claudiu să îți ofere liniștea și echilibrul de care ai nevoie? Mă refer și sufletește.

Lia Olguța Vasilescu: Da. M-a schimbat mult căsătoria cu el. Înainte eram mai agitată. Reacționam mai impulsiv. Acum sunt mai liniștită și cântăresc mai mult deciziile. Pot să spun că mi-am găsit echilibrul. Acasă sunt femeie și atât! Mă simt protejată pentru că am lângă mine un bărbat puternic, care este un partener loial în politică, dar mai ales în familie.

CANCAN.RO: Se spune că rolul de mamă este o binecuvântare, iar un copil este o minune. Cred că și aici te simți împlinită.

Lia Olguța Vasilescu: Da. Mi-am dorit mult acest copil. A venit destul de târziu în viața mea și a crescut mai mult cu mama sau cu sora mea, când eram parlamentar. Nici acum nu am timpul pe care mi l-aș dori să îl petrecem împreună. Dar este un copil liniștit și mulțumesc lui Dumnezeu că nu are unele preocupări ale generației lui. Îi place să repare lucruri. Înainte să chem pe cineva dacă nu merge televizorul, interfonul, vreun ceas sau telefon, apelez la el și rezolvă în majoritatea cazurilor. Când avea 12 ani, o prietenă l-a luat pe la ea în vizită și, seara, îmi povestea bucuroasă că i-a reparat televizorul, după ce un electronist îi spusese să îl arunce. Are note bune la școală și este foarte cuminte, iar asta ne produce o imensă satisfacție.

CANCAN.RO: Mai ai timp pentru hobby-uri și lucruri simple care te fac fericită?

Lia Olguța Vasilescu: Nu. Nu prea. Nu am timp. Uneori sunt zile întregi când nu deschid nici televizorul. Ajung târziu și prefer să petrec cât timp am posibil cu soțul și copilul meu.

CANCAN.RO: Te-a ajutat de multe ori intuiția în luarea unor decizii?

Lia Olguța Vasilescu: Totdeauna. Ca orice Scorpion, acționez instinctiv în luarea oricărei decizii. Mai mult decât pe analiză, mă bazez pe intuiție. Până acum nu am prea greșit. Claudiu este exact invers. El analizează orice, întoarce pe toate părțile orice decizie, stabilește totul până în cele mai mici detalii. Este cel mai bun organizator pe care îl cunosc. Eu sunt exact invers.

CANCAN.RO: Care sunt lucrurile apropiate sufletului tău? Ce îți place să faci cel mai mult pentru tine?

Lia Olguța Vasilescu: Să mă plimb în natură. Să mă întâlnesc cu prietenii. Să socializez. Să mă uit la filme. Să creez viitoare proiecte. Am o echipă de trei doamne cu care creez, de exemplu, decoruri pentru evenimentele din Craiova, cum ar fi târgurile de Crăciun sau de Paște, și obiecte pe care să le montăm în oraș. Este foarte reconfortant pentru noi.

CANCAN.RO: Cum treci peste dezamăgirile provocate de oameni, în special de cei la care ții? Acolo cred că este mai greu de acceptat.

Lia Olguța Vasilescu: Am învățat, pe parcursul anilor, că nu trebuie să pun nimic la suflet când aud răutăți. Nu bag în seamă cârcotașii, merg înainte și fac totul cum cred eu că este bine!

CANCAN.RO: Ce este cel mai important pentru tine și ce contează cu adevărat?

Lia Olguța Vasilescu: Familia și sănătatea ei. Suntem o familie unită și acolo este oaza mea de liniște și echilibru.

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