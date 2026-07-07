Acasă » Exclusiv » Lia Olguța Vasilescu, confesiuni despre carieră și familie. Cum a schimbat-o căsnicia cu Claudiu Manda: „Acum sunt mai liniștită. Mi-am găsit echilibrul”

Lia Olguța Vasilescu, confesiuni despre carieră și familie. Cum a schimbat-o căsnicia cu Claudiu Manda: „Acum sunt mai liniștită. Mi-am găsit echilibrul”

De: Andrei Iovan 07/07/2026 | 19:54
Lia Olguța Vasilescu, confesiuni despre carieră și familie. Cum a schimbat-o căsnicia cu Claudiu Manda: Acum sunt mai liniștită. Mi-am găsit echilibrul
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Lia Olguța Vasilescu vorbește deschis despre carieră, familie și echilibrul pe care l-a găsit în viața personală, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO. Primarul Craiovei dezvăluie de ce consideră funcția de primar cea mai apropiată de sufletul său, explică rolul pe care femeile îl au în politică, povestește cum a schimbat-o căsătoria cu Claudiu Manda și mărturisește că familia rămâne cea mai mare sursă de liniște și împlinire.

De peste un deceniu în fruntea Craiovei, Lia Olguța Vasilescu spune că administrația locală este locul în care rezultatele muncii se văd cel mai bine și rămân în timp. Dincolo de activitatea politică, vorbește despre rolul de soție și de mamă, despre intuiția care i-a ghidat cele mai importante decizii și despre puținele momente de respiro pe care le dedică familiei și proiectelor creative. Edilul dezvăluie și de ce crede că femeile aduc un plus de valoare în administrație și în politică.

Lia Olguța Vasilescu: „Acasă sunt femeie și atât”

CANCAN.RO: Ce înseamnă să fii primar al Craiovei timp de mai multe mandate? Pe lângă calitățile manageriale, cred că este și o vocație?

Lia Olguța Vasilescu: Cred că, dintre toate funcțiile pe care le-am avut până acum, cea de primar este cea mai aproape de sufletul meu. Fiindcă se văd lucruri după tine. Poți trece pe lângă un obiectiv și să îți spui, cu mândrie, că ai contribuit și tu la el, iar faptul că oamenii apreciază mă încarcă de fiecare dată. Îmi amintesc că la stadion mergeam săptămânal când era în construcție și, uneori, cu copilul de mână, care era mititel. Și azi își amintește de asta. Ca parlamentar poți iniția o lege care se modifică sesiunea următoare, ca ministru la fel, dar, ca primar, ce faci rămâne peste timp, inclusiv când ai plecat din funcție.

Lia Olguța Vasilescu, mai sinceră ca niciodată

CANCAN.RO: În activitatea politică ești o voce care se aude din ce în ce mai mult, cu idei pertinente și soluții, mai ales într-o lume a bărbaților. Crezi că este nevoie de mai multe femei în politică?

Lia Olguța Vasilescu: O, da! Noi, la Craiova, am reușit să modificăm, în sens invers, reprezentativitatea. Mandatul trecut am produs și o premieră la Craiova: singurul executiv de primărie din România, primar și viceprimari, format exclusiv din femei de la PSD. Între timp, una dintre doamne a devenit prefect, iar cealaltă, primar într-o altă localitate. Din cei șapte parlamentari pe care i-a obținut PSD Dolj în alegeri, cinci sunt femei. Iar eu lucrez aproape numai cu femei în funcții de conducere în primărie. Și se cunoaște. Femeile sunt loiale, harnice și vor să dovedească faptul că pot rezolva orice. În Dolj sunt cele mai multe femei primar: nouă. Am susținut constant femeile în politică și o să o fac și pe viitor.

CANCAN.RO: Bănuiesc că îți place să faci politică?

Lia Olguța Vasilescu: Nu neapărat. Înainte să fac politică am fost ziaristă și chiar conduceam un ziar care era cel mai important din Oltenia. În viitor mi-aș dori să fac ceva care să îmi aducă mai multă liniște și mai puțină vizibilitate. Pe de altă parte, politica este domeniul care te ajută să schimbi în bine multe lucruri, când o faci cu responsabilitate și pasiune.

CANCAN.RO:  Se spune că ai nevoie lângă tine de un sprijin în viața personală, de un suflet pereche, dacă crezi în asta. Reușește Claudiu să îți ofere liniștea și echilibrul de care ai nevoie? Mă refer și sufletește.

Lia Olguța Vasilescu: Da. M-a schimbat mult căsătoria cu el. Înainte eram mai agitată. Reacționam mai impulsiv. Acum sunt mai liniștită și cântăresc mai mult deciziile. Pot să spun că mi-am găsit echilibrul. Acasă sunt femeie și atât! Mă simt protejată pentru că am lângă mine un bărbat puternic, care este un partener loial în politică, dar mai ales în familie.

CANCAN.RO:  Se spune că rolul de mamă este o binecuvântare, iar un copil este o minune. Cred că și aici te simți împlinită.

Lia Olguța Vasilescu: Da. Mi-am dorit mult acest copil. A venit destul de târziu în viața mea și a crescut mai mult cu mama sau cu sora mea, când eram parlamentar. Nici acum nu am timpul pe care mi l-aș dori să îl petrecem împreună. Dar este un copil liniștit și mulțumesc lui Dumnezeu că nu are unele preocupări ale generației lui. Îi place să repare lucruri. Înainte să chem pe cineva dacă nu merge televizorul, interfonul, vreun ceas sau telefon, apelez la el și rezolvă în majoritatea cazurilor. Când avea 12 ani, o prietenă l-a luat pe la ea în vizită și, seara, îmi povestea bucuroasă că i-a reparat televizorul, după ce un electronist îi spusese să îl arunce. Are note bune la școală și este foarte cuminte, iar asta ne produce o imensă satisfacție.

Lia Olguța Vasilescu, o femeie împlinită pe toate planurile

CANCAN.RO:  Mai ai timp pentru hobby-uri și lucruri simple care te fac fericită?

Lia Olguța Vasilescu: Nu. Nu prea. Nu am timp. Uneori sunt zile întregi când nu deschid nici televizorul. Ajung târziu și prefer să petrec cât timp am posibil cu soțul și copilul meu.

CANCAN.RO: Te-a ajutat de multe ori intuiția în luarea unor decizii?

Lia Olguța Vasilescu: Totdeauna. Ca orice Scorpion, acționez instinctiv în luarea oricărei decizii. Mai mult decât pe analiză, mă bazez pe intuiție. Până acum nu am prea greșit. Claudiu este exact invers. El analizează orice, întoarce pe toate părțile orice decizie, stabilește totul până în cele mai mici detalii. Este cel mai bun organizator pe care îl cunosc. Eu sunt exact invers.

CANCAN.RO: Care sunt lucrurile apropiate sufletului tău? Ce îți place să faci cel mai mult pentru tine?

Lia Olguța Vasilescu: Să mă plimb în natură. Să mă întâlnesc cu prietenii. Să socializez. Să mă uit la filme. Să creez viitoare proiecte. Am o echipă de trei doamne cu care creez, de exemplu, decoruri pentru evenimentele din Craiova, cum ar fi târgurile de Crăciun sau de Paște, și obiecte pe care să le montăm în oraș. Este foarte reconfortant pentru noi.

CANCAN.RO: Cum treci peste dezamăgirile provocate de oameni, în special de cei la care ții? Acolo cred că este mai greu de acceptat.

Lia Olguța Vasilescu: Am învățat, pe parcursul anilor, că nu trebuie să pun nimic la suflet când aud răutăți. Nu bag în seamă cârcotașii, merg înainte și fac totul cum cred eu că este bine!

CANCAN.RO: Ce este cel mai important pentru tine și ce contează cu adevărat?

Lia Olguța Vasilescu: Familia și sănătatea ei. Suntem o familie unită și acolo este oaza mea de liniște și echilibru.

NU RATA – Lia Olguța Vasilescu, apariție impecabilă la Guvern. Piesa vestimentară care a atras toate privirile!

Veste rea pentru români. Lia Olguța Vasilescu anunță că bugetul sistemului de pensii va scădea

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Românul care a plecat într-o vacanță în Africa și s-a întors după patru ani cu 16 copii. Ținea prima pagină a ziarelor în anii 2000
Exclusiv
Românul care a plecat într-o vacanță în Africa și s-a întors după patru ani cu 16 copii. Ținea…
Soția lui Denis Alibec, prima reacție după episodul din parcarea de la LOFT. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei: „Realitatea este alta!”
Exclusiv
Soția lui Denis Alibec, prima reacție după episodul din parcarea de la LOFT. Ce s-a întâmplat, de fapt,…
LOVITURĂ pentru Marine Le Pen! Ce se va întâmpla cu candidatura ei la Președinția Franței
Mediafax
LOVITURĂ pentru Marine Le Pen! Ce se va întâmpla cu candidatura ei la...
Cîțu pune tunurile pe ministrul lui de Finanțe, Alexandru Nazare: Nominalizarea lui ar fi o greșeală/A fost un ministru slab, datele o spun
Gandul.ro
Cîțu pune tunurile pe ministrul lui de Finanțe, Alexandru Nazare: Nominalizarea lui ar...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat...
Victoraș Micula, smerit la o mănăstire din Oradea: „Am dus cu roaba bolovani. Munca m-a făcut să îmi schimb valorile”
Adevarul
Victoraș Micula, smerit la o mănăstire din Oradea: „Am dus cu roaba bolovani....
Culisele anulării cartonașului roșu primit de Folarin Balogun: Telefoane, avocați de la Casa Albă, lobby până în Elveția
Digi24
Culisele anulării cartonașului roșu primit de Folarin Balogun: Telefoane, avocați de la Casa...
Cel mai bun oraș din lume în care să trăiești în 2026
Mediafax
Cel mai bun oraș din lume în care să trăiești în 2026
Parteneri
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută...
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Anda Adam, transformarea care sfidează orice vârstă! Artista este o adevărată bombă sexy. Cât a slăbit
Click.ro
Anda Adam, transformarea care sfidează orice vârstă! Artista este o adevărată bombă sexy. Cât a...
Femeia suspectată că ar fi încercat să-l asasineze în Monaco pe oligarhul Vadim Ermolaev a fost găsită moartă în apropiere de Kiev
Digi 24
Femeia suspectată că ar fi încercat să-l asasineze în Monaco pe oligarhul Vadim Ermolaev a...
Cum ajungi mai repede la Beach Please: cu trenul sau cu mașina? Ruta cea mai rapidă
Promotor.ro
Cum ajungi mai repede la Beach Please: cu trenul sau cu mașina? Ruta cea mai rapidă
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-a „pocnit” soția cu un pui congelat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-a „pocnit” soția cu un pui congelat
S-a uitat pe camera litierei pisicii când iubita era în baie. Un gest a distrus relația
go4it.ro
S-a uitat pe camera litierei pisicii când iubita era în baie. Un gest a distrus...
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Descopera.ro
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Noul joc World of Tanks primește primul sezon de conținut suplimentar
Go4Games
Noul joc World of Tanks primește primul sezon de conținut suplimentar
Cîțu pune tunurile pe ministrul lui de Finanțe, Alexandru Nazare: Nominalizarea lui ar fi o greșeală/A fost un ministru slab, datele o spun
Gandul.ro
Cîțu pune tunurile pe ministrul lui de Finanțe, Alexandru Nazare: Nominalizarea lui ar fi o...
Tags:
ULTIMA ORĂ
S-a finalizat ancheta în cazul lui Ionuț, șoferul de TIR ucis de colegul său. Ce au descoperit oamenii ...
S-a finalizat ancheta în cazul lui Ionuț, șoferul de TIR ucis de colegul său. Ce au descoperit oamenii legii
Angela Rusu, de urgență la poliție! Copiii ei au fost amenințați: „Am plâns. Nu se poate așa ceva!”
Angela Rusu, de urgență la poliție! Copiii ei au fost amenințați: „Am plâns. Nu se poate așa ceva!”
Românul care a plecat într-o vacanță în Africa și s-a întors după patru ani cu 16 copii. Ținea ...
Românul care a plecat într-o vacanță în Africa și s-a întors după patru ani cu 16 copii. Ținea prima pagină a ziarelor în anii 2000
Doliu în politică! A murit Iosif Dedi Brodner, fostul primar din Vatra Moldoviței
Doliu în politică! A murit Iosif Dedi Brodner, fostul primar din Vatra Moldoviței
Cine este ispita Sandra Vintilă de la Insula Iubirii 2026 și ce meserie practică. În ce videoclip ...
Cine este ispita Sandra Vintilă de la Insula Iubirii 2026 și ce meserie practică. În ce videoclip apare bruneta din Constanța
Mesajul sfâșietor transmis de mama Denisei Adas, românca de 30 de ani ucisă de Vasile Frumuzache. ...
Mesajul sfâșietor transmis de mama Denisei Adas, românca de 30 de ani ucisă de Vasile Frumuzache. Ți se rupe sufletul!
Vezi toate știrile