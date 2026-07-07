S-a finalizat ancheta în cazul lui Ionuț, șoferul de TIR ucis de colegul său. Ce au descoperit oamenii legii

Au apărut noi informații în cazul crimei care a cutremurat comunitatea de români din Italia! După luni întregi de investigații, procurorii din Bolzano au închis ancheta în dosarul în care un șofer român de TIR este acuzat că ar fi ucis un bărbat în urma unui conflict izbucnit într-o parcare. Următorul pas este trimiterea cauzei în instanță, unde judecătorii vor decide soarta suspectului.

Anchetatorii au stabilit, potrivit concluziilor din dosar, că tragedia s-a petrecut în noaptea de 12 octombrie 2025, într-o parcare destinată camioanelor din zona Bolzano Sud. Victima, Ionuț Marius Cal, un român în vârstă de 32 de ani, și-ar fi pierdut viața după un conflict violent cu un alt cetățean român, Iulian Alinil Brujan, în vârstă de 47 de ani.

S-a finalizat ancheta în cazul românului ucis în Italia!

Conform procurorilor, între cei doi ar fi izbucnit o ceartă care a degenerat în doar câteva clipe. În timpul altercației, suspectul ar fi scos un cuțit și i-ar fi aplicat victimei cinci lovituri. Două dintre acestea au fost în zona toracelui. Raportul medico-legal arată că una dintre plăgi a pătruns în peretele ventriculului drept al inimii, provocând un șoc cardiogen fatal. În ciuda intervenției echipajelor medicale, viața tânărului român nu a mai putut fi salvată.

Potrivit anchetatorilor, după incident, bărbatul acuzat de omor s-ar fi urcat în camion și ar fi părăsit parcarea înainte de sosirea poliției. Însă fuga nu a durat mult.

Mai mulți martori au reușit să noteze numărul de înmatriculare al autocamionului, iar acest detaliu a fost esențial pentru desfășurarea anchetei. Cu ajutorul camerelor de supraveghere, polițiștii au urmărit traseul vehiculului și l-au localizat într-o parcare de servicii de pe autostradă, în apropiere de Laimburg.

Suspectul a fost prins chiar în cabina camionului. În urma perchezițiilor, oamenii legii au găsit haine cu urme de sânge în interiorul vehiculului, iar anchetatorii au observat urme de sânge și pe corpul acestuia. Toate aceste elemente au fost introduse în dosarul penal și analizate pe parcursul investigației.

Dosarul merge în instanță

Odată cu finalizarea anchetei, procurorii din Bolzano pregătesc acum trimiterea oficială în judecată a lui Iulian Alinil Brujan. În perioada următoare va fi stabilit primul termen al procesului, iar instanța va analiza toate probele adunate de anchetatori.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației italiene. Judecătorii vor decide dacă probele strânse în timpul anchetei sunt suficiente pentru a demonstra că acesta este responsabil pentru moartea lui Ionuț Marius Cal.

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