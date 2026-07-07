Cine este ispita Sandra Vintilă de la Insula Iubirii 2026 și ce meserie practică. În ce videoclip apare bruneta din Constanța

Ispita Sandra Vintilă de la Insula Iubirii 2026 este una dintre brunetele care și-au întins „mrejele” în Thailanda, în speranța că un „pește” pe măsură îi va cădea în plasă. Cu ce se ocupă tânăra din Constanța? Află mai multe detalii!

Ispita Sandra Vintilă de la Insula Iubirii 2026

Sandra Vintilă locuiește în Constanța și a decis să trăiască aventura vieții sale în Thailanda! Bruneta este o prezență „timidă” pe rețelele sociale, am putea spune. Are puțin peste 2.000 de urmăritori pe Instagram și puțin peste 8.000 pe TikTok. La un scurt ochi aruncat peste postările ei, putem deduce că își dorește să devină un veritabil influencer.

Să fie oare acesta un motiv pentru care a acceptat să fie ispită la Insula Iubirii?! Vom afla!

„Învăț despre viață, despre oameni și despre mine însămi — câte un gând pe rând. ♡ Evoluez prin fiecare experiență. Dincolo de aparențe. Sub fiecare mască se ascunde o poveste”, se descrie ispita feminină pe rețelele sociale.

Ce job are Sandra Vintilă?

Potrivit paginii sale de Instagram, ispita Sandra este specializată în „Marketing și branding personal”, „Comportament uman și relații interumane”, precum și HR (Resurse umane). Bruneta, care are apariții impecabile pe rețelele sociale, lucrează în prezent pentru un Restaurant & Coffee Lounge din Vivo Mall Constanța.

Tânăra realizează clipuri cu ajutorul cărora promovează afacerea pe rețelele sociale, în care degustă deserturi sofisticate și cocktailuri fine. Putem spune că este un start bun pentru un Social Media Specialist!

„Transform fiecare experiență într-o oportunitate de creștere și într-un scop. ♡”, spune ispita de la Insula Iubirii despre aptitudinile ei.

Pe lângă această locație, Sandra mai apare în clipurile de promovare ale altor localuri de fițe din Mamaia, în care promovează servirea, produsele și atmosfera din restaurant, pentru a atrage cât mai mulți turiști. Se pare că a dat deja startul carierei de influencer la nivel local, fiind căutată de tot mai multe afaceri mici pentru clipuri de acest gen!

Ce pasiuni are ispita de la Insula Iubirii

Bruneta adoră să facă sport, mai ales după ce consumă un număr ridicat de calorii. Merge regulat la sala de fitness, unde are grijă să-și lucreze grupele musculare și își încurajează urmăritoarele să nu se lase pe tânjală. Chiar dacă are o zi plină sau pur și simplu nu are chef, Sandra tot merge la sală pentru că „silueta subțire cu efort se menține!”

O altă pasiune este cititul în timpul liber, iar prietenele ei profită de ocazie pentru a-i mai dărui de ziua ei câte o carte bună. Sandra Vintilă adoră și să călătorească alături de prietenele ei în Europa, unde vizitează la pas diverse orașe cunoscute pentru arhitectura lor fantastică. Momentul ei preferat din fiecare zi este apusul, Sandra având o colecție impresionată cu astfel de imagini pe Instagram.

În timpul liber adoră să se mențină activă mergând pe jos sau cu bicicleta prin parcurile din Constanța. Tânăra susține că este „dependentă” de natură, motiv pentru care se află cât mai des în aer liber.

Sandra de la Insula Iubirii iubește animalele

Bruneta este o mare iubitoare de animale! Aceasta deține de câțiva ani o cățelușă din rasa Bichon pe nume Sara, pe care o iubește nespus. Adoră să o ducă la grooming pentru a arăta cât mai bine și nu ratează nicio ocazie de a-și face selfie cu ea.

În ce videoclip apare ispita

Se pare că Vintilă nu este străină de contactul cu lumea artistică din România. În anul 2022, aceasta a colaborat cu David Radu, un tânăr artist, pentru videoclipul piesei „Obsesie”.

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