Cine este ispita Gabriella Barbu de la Insula Iubirii 2026. A făcut furori în ediția din Spania, unde l-a consolat pe Montoya

Ispita Gabriella Barbu este una dintre cele 10 tinere voluptoase de la Insula Iubirii 2026. Românca a devenit celebră după ce a apărut și în sezonul 8 al emisiunii produse în Spania, unde l-a consolat pe artistul Montoya. Află detalii!

Ispita Gabriella Barbu de la Insula Iubirii 2026

Tânăra a făcut furori la Insula Iubirii Spania, unde a fost ispită în sezoanele 7 și 8. La vremea respectivă, Gabriella era blondă și, după cum puteți vedea în galeria foto de mai jos👇, mai puțin „tunată” decât în prezent. După ce a fost protagonista unor scene fierbinți în cadrul reality show-ului, s-au aflat mai multe detalii în online despre ea.

Gabriella Barbu, născută pe 31 octombrie 1998, are 27 de ani și a devenit celebră după ce l-a consolat pe José Carlos Montoya de la Insula Iubirii, unde artistul a trăit cea mai mare trădare. Acesta a participat la emisiune alături de iubita lui, Anita Williams. Cei doi au decis să se testeze la TV după numai un an de relație și au trăit o reală dramă totală pe insulă.

Cu toate că a trăit clipe intense alături de Montoya, Gabriella susține că este profund dezamăgită de acesta din cauza atitudinii publice pe care a avut-o în cadrul altei emisiuni TV. Cât despre iubita lui de la acea vreme, Anita, românca spune că a încercat să vorbească după emisiune cu ea, dar s-a izbit de un refuz.

„Montoya m-a dezamăgit mult la Supervivientes (n.r: un alt reality show din Spania), când a zis că s-a culcat cu mine doar ca să-și satisfacă un ego de bărbat. Așa că, dacă mă întâlnesc cu el, o să purtăm o discuție foarte serioasă. Cu Anita nu cred că mai e ceva de spus. În avion, când ne-am întors, am încercat să vorbesc cu ea și s-a uitat urât la mine. La întoarcerea în Spania, ne-am întâlnit din întâmplare la o petrecere și a făcut același lucru când am încercat să mă apropii de ea. Eu consider că ar trebui să distingem între ceea ce se întâmplă la televizor de ceea ce este în realitate”, a mărturisit bruneta în cadrul unui interviu, în urmă cu un an.

În ce producții a participat Gabriella Barbu

Prima apariție TV a actualei brunete, care a decis să-și dea un refresh de look după sezonul 8, a fost, de fapt, la Insula Iubirii Spania sezonul 7. Acolo, Gabriella Barbu l-a întâlnit pe Álex Girona cu care a format un cuplu și după ce au plecat de pe insulă. Povestea lor de iubire a fost marcată de împăcări și tensiuni. La un moment dat, românca noastră l-a acuzat că a și înșelat-o.

„Mi s-a schimbat viața complet după Insula Iubirii Spania, sezonul 7. Am devenit faimoasă în Spania și am trăit umilințe televizate din cauza infidelităților fostului meu iubit, Álex Girona”, a mărturisit aceasta în aprilie 2025, pentru a1.ro.

O altă emisiune la care Gabriella Barbu a fost concurentă este „The Neighbors Next Door”, pentru care a filmat în pauza dintre sezonul 7 și 8 de la Insula Iubirii Spania.

„După sezonul 8 a fost mai bine pentru că lumea m-a descoperit pe mine, ca persoană, și nu ca partenera cuiva. De atunci mă ocup doar de conținutul de pe rețelele de socializare, campanii publicitare și în perioada următoare o să țin conferințe în care o să vorbesc despre cum poți să ieși dintr-o relație toxică”, susținea aceasta după ce s-a bucurat de un val de popularitate în Spania.

Gabriella Barbu are origini românești

În cadrul emisiunilor pentru care a filmat, focoasa ispită a mărturisit că este din Murcia și se mândrește cu acest lucru. Dar originile ei românești au fost mărturisite chiar de ea, în cadrul unui interviu. Aceasta susține că „personalitatea sa unică și moștenirea românească îi conferă un farmec aparte care o vor face să iasă în evidență.”

„Mama mea este româncă și tata este spaniol. M-am mutat în Spania când aveam doar trei ani. Sângele care îmi curge prin vene… de aici vine firea mea mai aprigă, sunt genele acestea”, a mărturisit Gabriella Barbu în urmă cu un an.

Tot în cadrul acestui interviu acordat publicației Telecinco.es, influencera a mărturisit că se chinuie să-și ia cetățenia dublă, fiind născută în România.

„Sunt în proces de obținere a dublei cetățenii”, dezvăluie influencera.

Bruneta a vizitat România în 2025

În urmă cu un an, Gabriella a călătorit din Spania în București și apoi în Călărași, unde s-a întâlnit cu sora ei. A petrecut câteva zile alături de familia acesteia și de mama lor, cu care a filmat și câteva vloguri pentru TikTok. Cele două s-au filmat în timp ce își epilau părul facial sau faceau taste testing unor dulciuri din România, dar și fiecare sesiune de cumpărături.

Apoi au mers în Bulgaria, unde Gabriella le-a spus urmăritorilor săi că-și vizitează bunicul pe care nu-l mai văzuse de câțiva ani. Acolo, a dat nas în nas cu porcii pe care bărbatul îi crește pe bătătură, dar și cu cățelul pe care bătrânul l-a găsit și l-a adoptat. Pe seară, cele trei s-au întors în București, unde au mers la un local de fițe pentru a mânca și pentru a urmări un concert de-al lui Nicolae Guță

Gabriella Barbu, în Craiova

După cum ați aflat deja, filmările pentru Insula Iubirii sezonul 10 au avut loc în primul trimestru din 2026. Radu Vâlcan a făcut anunțul în februarie, când a mărturisit că finalul lunii aduce mereu plecarea în Thailanda și 21 de zile de muncă intensă.

Ei bine, după luna petrecută într-un decor exotic, ispitele și concurenții revin în România unde participă la diverse evenimente de promovare ale emisiunii. În luna aprilie, bruneta a publicat o imagine pe contul ei de Instagram în care apărea locația sa – Craiova. Nu a oferit mai multe detalii despre această vizită.

Cu ce se ocupă Gabriella de la Insula Iubirii

După cum am menționat anterior, tânăra este influencer și vedetă de reality show. Pe lângă participările la diverse producții TV de succes din Spania, bruneta face bani din diverse campanii în mediul online. Este invitată la concerte sau festivaluri, unde promovează în online momente din cadrul lor, sau primește diverse produse pentru care face unboxing sau recenzii video.

Pe contul de Instagram a adunat un public impresionant de urmăritori – peste 335.000, și pe TikTok are aproape 400.000 de urmăritori.

Anul acesta, Gabriella Barbu s-a distrat la maximum! Bruneta și-a petrecut majoritatea timpului în vacanțe exotice, unde și-a etalat formele voluptoase la soare. Locația ei preferată pare să fie Ibiza, unde se distrează de dimineața până seara, fie la plajă, fie la diverse petreceri. Tot aici a încercat să practice stand up paddle sau snorkeling cu un scuter subacvatic.

Are sau nu iubit bruneta?

La începutul acestei luni, fanii Gabriellei Barbu au început să bănuiască începuturile unei relații amoroase cu un tânăr pe care bruneta l-ar ține ascuns. Așa că urmăritorii ei s-au pus pe vânat mai multe indicii, doar, doar află cu cine se iubește ispita de la Insula Iubirii după relația cu Manuel González.

După mai multe indicii apărute pe rețelele sociale, un cont cunoscut pe internet sub numele „La Cuernis” a alimentat și mai mult speculațiile. Primele bănuieli au apărut în urma unei călătorii pe care Gabriella a făcut-o la Paris. Deși fotografiile publicate pe Instagram lăsau impresia că a fost singură, un mic detaliu a trădat că nu era așa.

Creatoarea de conținut a postat o fotografie realizată într-o celebră cafenea a unui brand de lux și pe masa ei se vede o cafea decorată cu spumă, pe care era imprimată fotografia Gabriellei alături de un tânăr. La scurt timp, o persoană din lista ei de Instagram a postat o fotografie în care Gabriella apare îmbrățișând același bărbat.

„Nu este iubitul meu. Haideți să încetăm cu drama”, a scris influencerița, vizibil deranjată, potrivit Telecinco.es.

Cine este Najim Romero, presupusul iubit

Presa din Spania a investigat acest subiect și a aflat că tânărul cu care Gabriella se întâlnește se numește Najim Romero. Bărbatul deține o afacere în domeniul turismului – organizează experiențe de lux în Ibiza. Clienții pot apela la serviciile sale pentru a închiria vile exclusiviste, transport privat, excursii cu iahtul sau pentru a obține acces VIP în cele mai renumite cluburi de pe insulă.

Și, după cum se vede pe contul ei de Instagram, Gabriella Barbu s-a distrat intens vara aceasta chiar în Ibiza, locație pe care a vizitat-o de mai multe ori. În plus, bruneta a bifat o vacanță și în Thailanda, o altă „coincidență” după cum ar spune unii. Rămâne de văzut dacă cei doi formează sau nu un cuplu, mai ales după ce ediția din România a emisiunii Insula Iubirii sezonul 10 va fi difuzată pe TV!

„Dacă nu am postat nimic pe rețelele mele de socializare este pentru că poate nu am vrut să fac acest lucru oficial, deoarece nu este iubitul meu. Mi se pare atât de josnic că cineva din cercul meu apropiat a vândut această poveste doar ca să-mi facă rău”, a scris Gabriella, indignată, pe rețelele sociale.

Ce reprezintă tatuajul „bubu”

Gabriella și-a făcut recent și un nou tatuaj care a devenit rapid unul dintre indiciile care i-au dus pe fani cu gândul la o nouă relație amoroasă. Bruneta și-a scris pe mână cuvântul „bubu”, dar care nu are nicio legătură cu Najim Romero.

„«Bubu» este ceva ce ține de mine, nu are nicio legătură cu el”, a explicat ea, potrivit sursei citate.

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