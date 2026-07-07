Victoraş Micula, muncă în folosul comunității la o mănăstire din Oradea. Culmea, stareța a fost trimisă în judecată de DIICOT în 2020

Victoraș Micula își execută pedeapsa complementară de 120 de zile de muncă în folosul comunității la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea, una dintre instituțiile incluse pe lista oficială a locurilor unde pot fi repartizați condamnații cu suspendare.

Fiul unuia dintre proprietarii European Drinks a fost direcționat către mănăstire pentru a presta munca impusă de instanță. Repartizarea se face în funcție de disponibilitatea instituțiilor și de programul persoanei condamnate. Pentru cei care au un loc de muncă sau urmează cursuri, activitatea nu poate depăși două ore pe zi, cu posibilitatea extinderii la patru ore. Doar persoanele fără serviciu sau studii pot ajunge la un program de opt ore. Munca nu se desfășoară duminica și nici în zilele de sărbătoare legală.

Victoraș Micula, pedepsit

În Bihor, majoritatea instituțiilor unde se pot executa astfel de obligații sunt primării, însă pe listă figurează și două mănăstiri: Buna Vestire și Sfânta Cruce. Cei repartizați pot fi implicați în activități de curățenie, întreținerea spațiilor verzi, lucrări gospodărești, sarcini administrative sau pot lucra în atelierele unde se produc lumânări și se ambalează obiecte bisericești. De asemenea, pot sprijini cantina mănăstirii.

Deşi presa locală a încercat să obțină detalii despre activitățile desfășurate de persoanele trimise la Mănăstirea Sfintei Cruci, stareța Mina Bădilă a refuzat să ofere informații. Aceasta a fost implicată în trecut într-un dosar DIICOT privind spălarea banilor, legat de aproape un milion de lei proveniți din evaziune fiscală. În 2020, Tribunalul Mureș a condamnat-o la doi ani de închisoare cu suspendare, însă doi ani mai târziu Curtea de Apel Târgu Mureș a decis achitarea definitivă.

120 de zile de muncă la mănăstire

Victoraș Micula susține că vrea să se implice în acțiuni caritabile și în sprijinirea lăcașurilor de cult.

„În doi ani mi-am propus să construiesc o clinică în Stâna de Vale pentru oamenii săraci, unde să aduc tehnologie elvețiană. Terapia mea este să merg în satele sărace din Bihor, la bătrâni abandonați, să le duc una-alta. Mai ales în cătune, săracii nu au nici măcar medicamente”.

Acesta afirmă că își dorește să își schimbe imaginea publică prin astfel de inițiative.

„O să-l prezint pe Victor prin fapte frumoase”.

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