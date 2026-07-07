„Fraților, ăștia au tăiat micul pe din două!”. Câți lei a plătit un turist pentru 5 jumătăți de mic, la preț de mici întregi, într-un restaurant din Rarău

În fiecare vară, mulți români aleg să își petreacă vacanțele în străinătate, atrași de plajele exotice sau de ofertele avantajoase din alte țări. Un român care a ales să își meargă în stațiunea Rarău a avut parte de o experiență neașteptată din cauza prețurilor practicate la un restaurant din zonă

Experiența culinară a românului s-a transformat într-o surpriză neplăcută. Acesta a povestit pe rețelele de socializare că a comandat o porție de mici, servită alături de muștar și pâine, însă nota de plată l-a lăsat fără cuvinte.

Potrivit acestuia, preparatul a fost porționat într-un mod neașteptat, micii fiind tăiați în jumătăți, iar prețul cerut i s-a părut exagerat. Turistul a calculat că, în total, pentru echivalentul a doi mici și jumătate, alături de pâine și muștar, a plătit 45 de lei. În plus, acesta s-a declarat nemulțumit și de costul caserolei, pentru care a achitat încă 5 lei.

„Băi fraților, ăștia au tăiat micul pe din două și au cerut 8 lei pe juma’ de mic! Iar pe o caserolă 5 lei!

Practic 2 mici jumate costă 45 de lei!

Iar papanașii, niște săracii și ăia”, a spus turistul român.

Cum au reacționat internauții

Nemulțumirea sa nu s-a oprit aici. Românul a criticat și desertul comandat, susținând că papanașii serviți nu au fost pe măsura prețului plătit și nici a așteptărilor pe care le avea.

Postarea a stârnit numeroase reacții în mediul online. Unii internauți au fost de acord că prețurile practicate în unele stațiuni turistice au crescut considerabil în ultimii ani, în timp ce alții au susținut că tarifele diferă în funcție de locație și de costurile de funcționare ale fiecărui restaurant.

„Ăștia sunt mici pitici, nu mici.”, „Așa e la cota 1520. Micii mai mici și caserolele că sunt mai greu de cărat.”, „Poate nu mai aveau marfă”, „Și sincer se mai miră de ce pleacă românul în Bulgaria”, sunt o parte dintr comentariile internauților.

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