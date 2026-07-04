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A plătit 595 de euro pentru o vacanță all-inclusive în Turcia. Experiența nu a fost deloc cum se aștepta

De: Emanuela Cristescu 04/07/2026 | 20:45
A plătit 595 de euro pentru o vacanță all-inclusive în Turcia. Experiența nu a fost deloc cum se aștepta
A plătit 595 de euro pentru o vacanță all-inclusive în Turcia. Experiența nu a fost deloc cum se aștepta
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Când își rezervă vacanța, cei mai mulți turiști citesc zeci de recenzii înainte de a apăsa butonul de plată. Un britanic a decis însă să facă exact contrariul.

Deși hotelul ales din Turcia era desființat în comentariile de pe internet, acesta a vrut să afle pe propria piele dacă lucrurile stau chiar atât de rău. Ce a descoperit la fața locului l-a făcut să-și schimbe complet părerea.

YouTuberul britanic Ed Chapman a plătit 595 de euro pentru un sejur de cinci nopți într-un hotel all-inclusive de trei stele din sudul Turciei. În preț au fost incluse cazarea, toate mesele și zborurile asigurate prin Jet2. Înainte de plecare, acesta a citit numeroase recenzii publicate pe TripAdvisor, iar multe dintre ele descriau o experiență deloc încurajatoare.

N-a ținut cont de recenzii

Un turist susținea că „salatele și alte alimente reci erau adesea lăsate neacoperite, iar muștele se așezau pe ele”, adăugând că „mulți oameni s-au îmbolnăvit” în timpul șederii.

A plătit 595 de euro pentru o vacanță all-inclusive în Turcia. Experiența nu a fost deloc cum se aștepta
A plătit 595 de euro pentru o vacanță all-inclusive în Turcia. Experiența nu a fost deloc cum se aștepta

O altă recenzie făcea referire la condițiile din cameră.

„Patul meu era plin de muște negre. Nu e deloc în regulă!”

În ciuda acestor avertismente, prețul redus al vacanței l-a convins pe Ed Chapman să vadă cu ochii lui dacă hotelul merită reputația proastă pe care o are în mediul online.

La sosire, britanicul a constatat că, în locul patului matrimonial pe care îl aștepta, în cameră se aflau două paturi de o persoană și o canapea acoperită.

„În mod neașteptat, am ajuns să am două paturi de o persoană și o canapea acoperită. Arată ca ceva ce ai face dacă ai încerca să ascunzi o crimă”, a comentat acesta.

Deși aspectul camerei nu l-a impresionat, turistul a spuscă a dormit bine pe toată durata sejurului. În schimb, minibarul i-a atras imediat atenția, dar nu într-un mod pozitiv.

„Pare că a fost luat de la gunoi. E multă apă în el, picură… nu arată deloc sănătos”, a declarat britanicul.

Cu toate acestea, după primele zile petrecute în hotel, concluzia sa a fost diferită de cea a multor turiști care au lăsat recenzii negative.

„Recenziile spuneau că e un dezastru, dar realitatea m-a șocat. Este totuși cea mai ieftină vacanță all-inclusive, să nu ne așteptăm să fie perfectă”, a spus el.

A făcut toxiinfecție alimentară

Dacă în privința camerei a fost dispus să treacă peste unele minusuri, meniul servit în hotel nu l-a impresionat deloc. Micul dejun a fost descris ca fiind format din „ouă anemice, fasole crocantă și castraveți tăiați bastonașe”.

În timpul vacanței, britanicul a explorat și orașul din apropiere, unde a observat mai multe localuri cu denumiri asemănătoare unor branduri celebre. Pentru una dintre mese a ales restaurantul Barracuda, unde un meniu complet costa 34 de euro.

„Probabil e scump pentru standardele din Turcia, dar pentru o zonă turistică nu mi se pare mult. E dovada unei mâncări de calitate”, a explicat acesta.

Totuși, vacanța nu a trecut fără incidente. După una dintre mesele servite în hotel, Ed Chapman spune că s-a confruntat cu o ușoară toxiinfecție alimentară.

„A doua zi m-am trezit cu o ușoară toxiinfecție alimentară. Nimic grav, dar clar m-a afectat mâncarea de atunci. Nu știu exact ce a fost”, a spus acesta.

Chiar dacă experiența nu a fost lipsită de neplăceri, verdictul final al britanicului a fost unul neașteptat. În opinia sa, hotelul are destule minusuri, însă, raportat la prețul plătit, oferta rămâne una greu de ignorat pentru cei care își doresc o vacanță all-inclusive ieftină în Turcia.

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