Țeapă pentru două familii de români care s-au dus în vacanță în Turcia. Au fost dați afară din hotel

O vacanță care se anunța a fi de vis, într-un resort de lux din Turcia, s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru două familii de români. Oamenii au fost victimele unei escrocherii de proporții și au trăit o umilință greu de imaginat. Aceștia au fost scoși în stradă alături de cei patru copii.

Avem detaliile uluitoare despre modul în care o bucureșteancă de 38 de ani a pus pe picioare o adevărată fabrică de iluzii, reușind să strângă o avere de pe urma naivității clienților! Două familii de români, dornice să profite de o super-ofertă, au virat suma de 68.000 de lei (echivalentul a 13.000 de euro) în conturile unei femei care poza într-un agent de turism capabil să obțină discounturi substanțiale.

Vacanță de coșmar pentru două familii de români

Dezamăgirea a fost însă uriașă în momentul în care turiștii au ajuns la destinație. La check-in, angajații resortului le-au dat vestea de groază: numele lor nu figurau în sistem, iar banii pentru cazare nu ajunseseră niciodată în conturile unității.

Contactată de urgență din Turcia, suspecta a spus că banca are probleme, dar că situația se va remedia în câteva minute. Timpul a trecut, conturile au rămas goale, iar reprezentanții hotelului au trecut la măsuri radicale. Românii s-au trezit dați afară, cu bagajele făcute în grabă și cu micuții plângând speriați pe trotuar.

Anchetatorii care au preluat cazul au descoperit o încrengătură infracțională uriașă. Femeia din Capitală nu se afla la prima abatere! Ea reușise să adune în jurul ei un portofoliu impresionant de victime, mizând totul pe recomandările venite de la prieteni și pe o încredere oarbă. Escroaca promitea pachete turistice în locații exclusiviste la care mulți doar visează: Maldive, Japonia, Cuba, Malta și Franța.

46 de persoane au fost păcălite

Pentru a elimina orice suspiciune, bucureșteanca se lăuda cu un trecut profesional fals în cadrul Companiei Naționale Aeroporturi București. Ea le explica clienților că are conexiuni strânse în aviație și că poate securiza bilete de avion la prețuri reduse la jumătate.

O altă persoană înșelată, care a pierdut 4.000 de euro sperând să ajungă în Japonia, a explicat cum funcționa capcana.

„Când încercam să obțin documentele justificative și itinerariul, începea seria de scuze. Ba că nu are acces la sistem, ba că se ocupă un coleg… Au existat semnale clare că ceva nu este în regulă, dar am ales să nu le văd”, a spus aceasta, potrivit Observator News.

În total, numărul păgubiților se ridică la 46 de persoane, iar gaura financiară totală depășește 1.000.000 de lei! Deși oamenii legii au reușit să o identifice rapid și să o rețină pe femeia de 38 de ani, veștile privind recuperarea banilor sunt extrem de proaste. Din milionul de lei strâns prin înșelăciune, în conturile suspectei a mai fost găsit doar un rest mizer de 100.000 de lei. Restul sumelor au fost deja cheltuite sau ascunse.

În timp ce presupusa agendă de turism își așteaptă sentința în arest la domiciliu, fiind acuzată oficial de înșelăciune în formă continuată, asociațiile de profil trag un semnal de alarmă major. Reprezentanții ANAT le recomandă românilor să verifice valabilitatea licențelor pe platformele oficiale ale ministerului înainte de a trimite avansuri sau sume mari de bani unor intermediari neautorizați.

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