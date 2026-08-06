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Ce salariu va avea Mo Salah la Trabzonspor. A devenit cel mai bine plătit fotbalist din istoria fotbalului turc

De: Simona Vlad 06/08/2026 | 08:30
Ce salariu va avea Mo Salah la Trabzonspor. A devenit cel mai bine plătit fotbalist din istoria fotbalului turc
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Mohamed Salah și-a ales noua destinație după despărțirea de Liverpool. Starul egiptean va evolua în campionatul Turciei. Atacantul în vârstă de 34 de ani a ajuns la un acord cu Trabzonspor. Contractul va avea o durată de doi ani. Mutarea surprinde lumea fotbalului. Mulți se așteptau ca Salah să ajungă în Arabia Saudită sau în MLS. În schimb, egipteanul a preferat să continue în Europa. Trabzonspor i-a oferit însă un pachet financiar impresionant.

Mo Salah a bătut palma cu Trabzonspor

Clubul turc a confirmat sosirea fotbalistului. Mohamed Salah va efectua vizita medicală înainte de semnarea contractului. Transferul îl va lega de Trabzonspor până în anul 2028. Oficialii clubului au pregătit o prezentare spectaculoasă.

Presa din Turcia susține că Salah va deveni cel mai bine plătit fotbalist din istoria campionatului. Salariul său anual va ajunge la 22 de milioane de euro. Suma este fără bonusurile de performanță. În funcție de rezultate, atacantul poate încasa încă 20 de milioane de euro.

Astfel, veniturile sale pot deveni uriașe. Acordul include și alte beneficii importante. Salah va încasa integral veniturile din vânzările tricourilor în străinătate. În plus, el va primi 25% din vânzările tricourilor comercializate în Turcia.

Mohamed Salah, salariu impresionant în Turcia

Specialiștii spun că este cel mai valoros contract oferit vreodată în fotbalul turc. Până de curând, favorit pentru transfer era Beșiktaș. Cele două părți purtau negocieri avansate. Situația s-a schimbat însă rapid. Trabzonspor a intrat în cursă cu o ofertă mult mai atractivă. Conducerea lui Beșiktaș a decis să se retragă din negocieri, iar oficialii nu au dorit să egaleze oferta rivalilor.

Mohamed Salah a evoluat timp de nouă ani pentru Liverpool. A devenit unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului. În această perioadă, egipteanul a câștigat numeroase trofee. A fost unul dintre liderii echipei de pe Anfield. Despărțirea de Liverpool a încheiat un capitol important. Fanii au sperat că atacantul își va prelungi contractul.

Ce rezultate are Trabzonspor

Trabzonspor vine după un sezon foarte bun. Echipa a terminat pe locul trei în campionatul Turciei. Formația și-a asigurat astfel participarea în Europa League. Conducerea își propune acum obiective și mai ambițioase. Clubul a investit masiv în această vară. Până acum, transferurile au costat aproximativ 42 de milioane de euro.

Înaintea lui Salah, cel mai important nume adus era Sidny Lopes Cabral. Fotbalistul a impresionat la ultimul Campionat Mondial. La Trabzonspor evoluează și alte nume cunoscute. Salah va fi coleg cu portarul Andre Onana. Goalkeeperul camerunez este împrumutat de la Manchester United. În lot se află și mijlocașul John Lundstram.

Trabzonspor este unul dintre cele mai importante cluburi din Turcia. Echipa a câștigat șapte titluri de campioană. Ultimul trofeu a fost cucerit în sezonul 2021-2022. Clubul visează acum la un nou titlu. Lotul actual este evaluat la aproximativ 157 de milioane de euro, iar venirea lui Salah crește considerabil valoarea echipei.

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