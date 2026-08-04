Minunea care i-a alinat suferința lui Ropotan după accidentul cu microbuzul lui Dinamo 2. Soția lui, Raluca, este din nou însărcinată!

După accidentul grav în care a fost implicat în județul Argeș și intervenția chirurgicală suferită la Spitalul Municipal Câmpulung, Adrian Ropotan a avut parte de o veste care i-a schimbat complet starea de spirit. Fostul fotbalist și actualul antrenor a trecut prin momente extrem de dificile, însă, la scurt timp după operație, a aflat că va deveni tată pentru a doua oară

Accidentul s-a produs vineri dimineață, în timp ce microbuzul cu care se deplasa echipa către terenul de antrenament a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un copac, la doar câteva sute de metri de hotelul unde era cazată delegația. Primele informații arată că șoferului i s-ar fi făcut rău la volan, pierzând controlul direcției.

Impactul a avut urmări dramatice. Maseurul echipei, Constantin „Gogu” Covaciu, în vârstă de 58 de ani, care ocupa locul din dreapta șoferului, și-a pierdut viața în urma accidentului.

Adrian Ropotan a aflat că va deveni tată a doua oară

Printre răniți s-a aflat și Adrian Ropotan, care a suferit o fractură cu luxație la nivelul antebrațului. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Câmpulung, unde medicii au intervenit chirurgical. După câteva zile de îadngrijiri, fostul internațional a fost externat, iar în prezent se recuperează acasă, având brațul imobilizat și capul bandajat. Medicii estimează că își va putea relua activitatea în următoarele săptămâni.

În mijlocul acestor momente dificile, Adrian Ropotan și soția sa au primit o veste care le-a adus bucurie. Raluca Ogică, fiica lui Stelian Ogică, este însărcinată cu al doilea copil al cuplului. Cei doi formează un cuplu de peste 15 ani, sunt căsătoriți din 2017 și mai au împreună un băiat, Ivan.

Adrian Ropotan este cunoscut pentru perioada petrecută la Dinamo București, unde a evoluat între 2004 și 2009 și a cucerit titlul de campion al României în sezonul 2006-2007. De-a lungul carierei, acesta a mai jucat pentru cluburi din Rusia, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite și România, iar în prezent ocupă funcția de antrenor la Dinamo 2.

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