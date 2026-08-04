Monica Pop rupe din nou tăcerea după AVC: „Mi s-a spus să depun plângere penală”

Monica Pop trece prin cea mai dificilă perioadă din viața ei. În urmă cu câteva zile, medicul a suferit un AVC, iar ea susține că totul s-a întâmplat din cauza unei discuții aprinse la locul de muncă. Acum, aceasta vine cu noi detalii despre situația tensionantă.

Monica Pop a vorbit în mediul online despre AVC-ul suferit. Aceasta spune că totul s-a întâmplat după ce a izbucnit o ceartă la spital, însă problemele de sănătate au apărut ulterior, în drum spre casă.

În ultimul mesaj publicat pe pagina sa, celebrul medic susține că tragedia prin care a trecut se poate încadra la un accident de muncă, având în vedere contextul în care s-a produs.

Monica Pop rupe din nou tăcerea după AVC

Medicul a făcut noi declarații importante despre problema de sănătate cu care se confruntă în această perioadă. Monica Pop a dezvăluit că accidentul vascular cerebral a avut loc la scurt timp după o agresiune verbală, iar starea s-a agravat în timp ce se afla în drum spre casă.

În realitate, ceea ce am pățit eu, am făcut un avc în urma unei agresiuni verbale în spital, la locul de muncă. deci a managerului, și s-a întâmplat pe drumul de întoarcere de la spital spre casă ,se poate încadra ușor după lege în ” Accident de MUNCĂ! Consecințe foarte grave! Mi-a fost foarte clar pusă viața în pericol! Întrebați orice medic neurolog și nu numai. Bineînțeles, să nu credeți cumva că mi-a scris vreun cuvânt de regret, măcar că îi pare rău, dar… nimic deși știa bine unde sunt și de ce! Inexplicabil!, a transmis Monica Pop, în mediul online.

De asemenea, ea a oferit detalii și despre clipele imediat următoare după incident, precizând că inițial nu și-a dorit să solicite concediu medical, însă apoi s-a confruntat cu dificultăți când și-a cerut dreptul.

Ca să nu aduc pagube materiale Spitalului, nu am vrut concediu medical pentru că mai am destul restant de odihnă, așa am făcut și când am avut mâna fracturată. Mi se pun tot felul de obstacole și nu înțeleg de ce! E dreptul meu să-l pot lua când am nevoie!, a adăugat ea.

Fiica Monicăi Pop a fost contactată imediat

Monica Pop a explicat că fiica sa a fost contactată imediat pentru a merge să ridice documentele, chiar dacă a spus inițial că nu vrea să își ia concediu medical, considerând că nu are nevoie.

Mai mult, au sunat-o pe fiica mea, și așa necăjită pentru ce mi s-a întâmplat, și pentru care și așa e greu cu doi copii mici și cu pregătirea programei grele pentru anul școlar care la ei începe la 1 septembrie, și așa nu-i ajunge timpul să facă nimic, să meargă ea să-mi ia concediul de la Elias, pe care eu nu l-am solicitat considerând că nu am nevoie!, a explicat medicul.

Mai mult decât atât, cadrului medical i s-a reproșat că a povestit totul în mediul online, iar asta a afectat-o și mai mult.

Mai mult, mi s-a reproșat că «și asa a aparut pe toate posturile!!!» Așa și? Trebuia să tac?! Probabil! Oribil!, a încheiat ea.

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