Monica Pop, avertisment pentru toți părinții: „Copilul poate părea că vede perfect și, totuși, să rămână cu handicap vizual pe viață”

Reputatul medic oftalmolog Monica Pop lansează un apel ferm către părinți, medicii de familie și pediatri, atrăgând atenția asupra unor greșeli care pot costa un copil vederea pentru tot restul vieții. Specialistul spune că multe afecțiuni oculare nu dau semne evidente, iar lipsa unui consult la momentul potrivit poate însemna pierderea definitivă a șansei de recuperare. Mesajul său vine și cu recomandări clare pentru nou-născuți, copii și adulți.

Monica Pop: „Orice copil trebuie consultat de un oftalmolog”

Primul și cel mai important avertisment al medicului este că aparențele pot fi înșelătoare. Un copil poate părea că vede normal, se poate juca și dezvolta firesc, însă să aibă o problemă gravă la unul dintre ochi fără ca părinții să își dea seama. Tocmai de aceea, Monica Pop spune că un control oftalmologic făcut la timp poate face diferența dintre o vedere normală și un handicap permanent.

„orice copil necesită un consult oftalmologic la vârsta de 3 – maximum 4 ani chiar dacă pare perfect. sunt însă copii care nu văd (sau văd prost) cu un ochi, dar sunt adaptați așa și nu știu să spună. dar par a fi normali oftalmologic. este frecvent și foarte periculos pentru ochii copilului.”

După vârsta de 6 ani, recuperarea vederii poate să nu mai fie posibilă

Medicul avertizează că timpul este esențial. Dacă problema nu este descoperită și tratată înainte de vârsta de șase ani, șansele de recuperare scad dramatic, iar copilul poate rămâne cu un deficit vizual definitiv.

Tratamentul există, însă trebuie început la timp și poate include ochelari, ocluzie personalizată sau exerciții zilnice.

„vederea se poate recupera exclusiv până la vârsta de 6 ani. dacă nu se descoperă și nu se tratează la timp, copilul rămâne cu handicap vizual definitiv. ceea ce îi va marca întreaga viață și îl va împiedica să facă multe meserii.”

Istoricul din familie nu garantează că un copil este sănătos

Monica Pop subliniază că bolile oculare se pot transmite în familie, însă lipsa unor astfel de afecțiuni la părinți sau bunici nu înseamnă că un copil este ferit de riscuri.

Pot apărea mutații genetice, iar acestea pot reprezenta primul caz dintr-o familie și pot afecta inclusiv generațiile următoare.

„dacă mai sunt și probleme de vedere în familie, trebuie știut că procentul de moștenire este mare. atenție: dacă nu sunt niciun fel de probleme oftalmologice în familie, este foarte greșit să se creadă că un copil nu are nimic. dimpotrivă, poate avea orice afecțiune, apar mutații genetice și așa apar primele cazuri de afectări oculare.”

Pediatrii și medicii de familie sunt îndemnați să trimită toți copiii la control

Reputatul oftalmolog consideră că medicii de familie și pediatrii ar trebui să îndrume sistematic fiecare copil către un consult oftalmologic și chiar să consemneze această recomandare în fișa medicală.

În opinia sa, părinții ar trebui să își asume în scris dacă aleg să nu respecte această recomandare.

„sfătuiesc pe toți medicii de familie și pe medicii pediatri să trimită toți copiii din capitația lor la timp la consult oftalmologic și să menționeze acest lucru în fișa copilului, semnată de părinte, care să își asume dacă nu l-a dus, deși medicul i-a indicat.”

Semnele care impun prezentarea de urgență la oftalmolog

Monica Pop atrage atenția că anumite modificări ale ochilor nu trebuie ignorate nici măcar o zi. Strabismul, pupila albă, ochii foarte mari, ochii roșii sau traumatismele oculare necesită un consult de urgență.

În cele mai multe situații, recomandarea este ca pacientul să meargă mai întâi la policlinica de care aparține, iar prezentarea directă la spital este necesară doar în cazurile acute sau dacă este îndrumat de medicul oftalmolog.

„dacă sesizați strabism, oricât de mic, sau orice altceva: ochi mari, cornee mare, alb în pupilă, ochi roșii, traumatisme, mergeți urgent la consult oftalmologic, de preferință la policlinica de care aparțineți.”

Un consult obligatoriu pentru toți copiii născuți prematur

Medicul avertizează și asupra riscului reprezentat de retinopatia de prematuritate, o afecțiune care poate duce la orbire dacă nu este diagnosticată și tratată la timp.

Din acest motiv, Monica Pop spune că examinarea oftalmologică a nou-născuților prematuri nu trebuie amânată.

„cereți obligatoriu consult oftalmologic la orice nou-născut prematur, pentru a nu rămâne nevăzător, așa cum determină retinopatia de prematuritate nedescoperită și netratată la timp.”

Secrețiile la ochii nou-născutului nu înseamnă întotdeauna infecție

Un alt sfat important privește secrețiile abundente la ochii bebelușilor. Dacă ochiul nu este roșu, problema este adesea una mecanică și nu necesită antibiotice.

„dacă nou-născutul are secreție abundentă la ochi, dar ochiul nu este roșu, nu îi puneți picături cu antibiotic. nu este o infecție, ci o secreție mecanică provocată de obstrucția canalului lacrimo-nazal. numai ser fiziologic și ștergeți exclusiv cu comprese sterile de la farmacie.”

Mesajul Monicăi Pop nu se adresează doar părinților. Specialistul consideră că și adulții ar trebui să ajungă anual la medicul oftalmolog, chiar și atunci când nu au niciun simptom.

„sfătuiesc medicii de familie să trimită pe toți adulții din capitație la consult oftalmologic anual, fără ca aceștia să acuze încă vreun simptom.”

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