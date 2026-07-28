Greșeala pe care mulți o fac după ce spală hainele. Cât timp este sigur să le lași în uscător, potrivit specialiștilor

Mulți oameni lasă hainele în uscător ore întregi sau chiar peste noapte, fie din lipsă de timp, fie pur și simplu pentru că uită de ele. Specialiștii avertizează însă că acest obicei poate avea consecințe neplăcute, de la apariția cutelor și a mirosurilor neplăcute până la dezvoltarea mucegaiului, în anumite condiții.

Potrivit Better Homes & Gardens, hainele uscate ar trebui scoase din uscător cât mai curând după încheierea programului, ideal în cel mult 30 de minute. Dacă rămân prea mult timp în tambur, acestea se șifonează mai ușor și pot necesita călcare suplimentară.

De ce nu este bine să uiți hainele în uscător

Specialiștii explică faptul că, odată ce ciclul de uscare s-a încheiat, țesăturile încep să se răcească și să se fixeze în poziția în care se află. Dacă sunt îngrămădite în tambur, cutele devin mult mai pronunțate și mai greu de îndepărtat.

În plus, dacă hainele nu au fost complet uscate, umezeala rămasă poate favoriza apariția unui miros neplăcut sau chiar dezvoltarea mucegaiului, mai ales dacă articolele sunt lăsate în uscător timp îndelungat.

Unele modele moderne sunt dotate cu funcții care rotesc periodic tamburul după terminarea ciclului de uscare, tocmai pentru a preveni formarea cutelor. Chiar și în aceste cazuri, specialiștii recomandă ca hainele să fie scoase cât mai repede.

Ce faci dacă ai uitat hainele în uscător

Dacă ai descoperit hainele câteva ore mai târziu și sunt foarte șifonate, există o soluție simplă. Poți porni uscătorul pentru încă aproximativ 10 minute, împreună cu o lavetă sau un prosop ușor umezit. Aburul format va ajuta la relaxarea fibrelor și la reducerea cutelor.

În cazul în care hainele au căpătat un miros neplăcut din cauza umezelii, specialiștii recomandă spălarea lor din nou înainte de a fi purtate.

Cum previi șifonarea hainelor

Experții recomandă să nu supraîncarci uscătorul, deoarece aerul cald circulă mai greu printre haine, iar acestea se șifonează mai ușor. De asemenea, este indicat să împăturești sau să agăți hainele imediat după ce le scoți din uscător.

Un alt sfat este să cureți regulat filtrul de scame. Un filtru încărcat reduce eficiența uscătorului, prelungește timpul de uscare și poate lăsa hainele ușor umede la finalul programului.

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