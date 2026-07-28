Cum arată casa lui George Buhnici din Corbeanca. Locuința smart a costat o avere

George Buhnici trăiește alături de soția sa, Lorena, și fiica lor într-o locuință spectaculoasă, dotată cu tehnologii moderne și soluții inteligente. Casa ridicată în zona Corbeanca a fost finalizată într-un timp record, de aproximativ șapte luni, și a primit statutul de prima „casă pasivă premium” din Europa de Est. Proprietatea a atras atenția datorită sistemelor de eficiență energetică, automatizărilor și conceptului inovator de locuire pe care îl promovează.

Pasiunea lui George Buhnici pentru inovație și tehnologie nu se limitează doar la proiectele sale profesionale, ci se regăsește și în casa pe care a construit-o împreună cu familia sa. Situată în satul Tămași, comuna Corbeanca, la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de Capitală, locuința a fost finalizată ca un proiect bazat pe soluții moderne și eficiență energetică.

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Jurnalistul și antreprenorul s-a mutat aici în luna decembrie a anului 2017, iar la scurt timp proprietatea a obținut certificarea de „Casă pasivă premium”, o recunoaștere acordată unui număr restrâns de clădiri la nivel european.

Cât a scos din buzunar George Buhnici pentru casa smart

Pentru realizarea locuinței a fost nevoie de colaborarea unei echipe formate din patru arhitecți și șase specialiști în design interior, iar costurile proiectului au ajuns la aproximativ 177.000 de euro. Casa, cu o suprafață de 170 de metri pătrați, a fost concepută în jurul unor principii moderne de construcție, combinând consumul redus de energie cu tehnologii inteligente și sisteme de automatizare.

Printre experții care au contribuit la dezvoltarea proiectului se numără inginerul Marius Șoflete, care a vorbit despre elementele ce transformă această locuință într-un exemplu de referință pentru construcțiile performante din Europa de Est.

Construcția se bazează pe o structură realizată din CLT (Cross-Laminated Timber), un material modern apreciat pentru durabilitate, stabilitate și performanțele sale în ceea ce privește izolarea și eficiența energetică.

Locuința dispune de un sistem complex de monitorizare, cu numeroși senzori care urmăresc în timp real parametri precum consumul de energie și nivelul de confort din interior. În plus, o mare parte dintre funcțiile casei sunt integrate într-un sistem inteligent, care permite gestionarea acestora direct prin intermediul telefonului mobil.

Casa este realizată în stil arhitectural minimalist

La exterior, locuința impresionează printr-un stil arhitectural minimalist, dominat de linii simple, nuanțe deschise și combinații de materiale naturale. Fațada albă este completată de elemente din lemn în tonuri calde, care oferă casei un aspect modern și elegant.

Un detaliu aparte îl reprezintă obloanele de dimensiuni mari, realizate din lemn, care se deplasează pe sisteme de șine și pot acoperi suprafețele vitrate. Acestea au atât un rol decorativ, contribuind la designul general al construcției, cât și unul funcțional, ajutând la protejarea ferestrelor și reglarea confortului interior.

În interior, locuința continuă aceeași linie modernă și funcțională. Zona de living este concepută ca un spațiu deschis, cu o înălțime generoasă și numeroase surse de lumină naturală. Unul dintre cele mai spectaculoase elemente ale încăperii este reprezentat de grinzile și stâlpii din lemn masiv, lăsați cu un aspect natural, care creează un contrast plăcut între atmosfera contemporană și accentele rustice.

Spațiul destinat meselor este amplasat lângă ferestrele mari, care oferă o priveliște amplă și contribuie la senzația de deschidere. Bucătăria păstrează un design minimalist, fiind realizată în tonuri de alb și integrată astfel încât să se contopească discret cu restul amenajării.

Dormitorul principal se remarcă prin simplitate și eleganță, fiind decorat în culori calde și neutre, precum alb și crem. Amenajarea este aerisită, fără elemente încărcate, iar zona de sub fereastra generoasă a fost transformată într-un spațiu practic, cu o banchetă prevăzută cu compartimente de depozitare. Draperiile în nuanțe de maro completează atmosfera relaxantă a încăperii.

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