Cum arată casa Andreei Mantea. Imagini din vila în care locuiește prezentatoarea TV împreună cu fiul său

Andreea Mantea locuiește într-o casă deosebită, unde își petrece timpul alături de fiul ei, David. Vedeta TV a amenajat locuința după propriile preferințe, alegând fiecare detaliu astfel încât spațiul să reflecte stilul și personalitatea ei, rezultând un ambient primitor și rafinat.

Locuința Andreei Mantea include un living open-space integrat cu bucătăria, un dormitor amenajat cu atenție la detalii și o baie încăpătoare, printre alte încăperi, conform informațiilor citate de unica.ro.

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În amenajarea casei, vedeta a ales stiluri diferite în funcție de încăpere. Zona de bucătărie și living este gândită într-un registru modern, în timp ce dormitorul are o estetică clasică, cu tapet decorativ, mobilier alb accentuat de elemente aurii și un pat cu baldachin. În living predomină simplitatea, cu piese de mobilier minimaliste, o canapea discretă, covor în nuanțe de bej și combinația de draperii maro cu perdele albe.

Bucătăria locuinței Andreei Mantea este generoasă ca spațiu și dotată cu echipamente moderne, adaptate unui stil de viață actual. La intrare, casa include și un dressing prevăzut cu uși tip oglindă, care amplifică senzația de lumină și spațialitate. În plus, de-a lungul timpului, este posibil ca locuința vedetei să fi trecut prin noi etape de reamenajare.

Andreea Mantea își descrie fiul ca fiind un copil conștiincios și muncitor

Dincolo de amenajarea impresionantă a locuinței, atmosfera caldă este completată de relația apropiată dintre Andreea Mantea și fiul ei. Vedeta vorbește cu apreciere despre David, pe care îl consideră un copil responsabil, harnic și serios.

„Nu-l stresez, nu-l cert, nu-l bat la cap. Nu sunt genul acela de mamă și îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt pusă în situația asta. Sunt măgulită când îl văd cum se comportă, ce responsabilitate are”, a mărturisit prezentatoarea.

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