Fiul Andreei Mantea, în lacrimi! Ce cadou i-a făcut prezentatoarea de la Kanal D: ”Știam că nu sunt pregătită”

Andreea Mantea i-a făcut o surpriză uluitoare fiului ei. Aceasta a postat un videoclip emoționant în mediul online în care povestea semnificația cadoului. Prezentatoarea TV are un nou membru în familie.

Andreea Mantea este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din țara noastră. Ea are un fiu, pe nume David, iar de curând i-a făcut un cadou inedit. Vedeta a povestit pe rețelele de socializare că în urmă cu un an și jumătate pisoiul pe care îl avea a murit, iar fiul ei și-a dorit foarte mult un alt animal de companie. După mult timp, ea a explicat că și-a făcut curaj și a adoptat o altă pisică. Cei doi erau vizibili emoționați și entuziasmați de noul membru din familie.

Ce cadou i-a făcut Andreea Mantea fiului ei

Bruneta este foarte activă în mediul online, acolo unde are o comunitate uriașă. Ea postează momente din viața sa, iar de această dată a postat un videoclip emoționant în care arăta ce cadou i-a făcut lui David, fiului său. Alături de filmulețul impresionant, Andreea Mantea a scris o poveste uluitoare.

Ea a spus că în urmă cu un an și jumătate, pisoiul lor, Toby, a murit din cauza cancerului. Medicii veterinari nu au mai putut face nimic pentru el. Durerea a fost atât de mare, încât vedeta nu și-a mai dorit un alt animal de companie. Totuși, David a insistat în repetate rânduri.

La un an de la plecarea lui Toby, David mi-a zis printre lacrimi că își dorește și el un pui de pisică. (…) Știam că nu sunt pregătită, dar el tot insista, așa că m-am rugat și am cerut un semn, a scris Andreea Mantea pe Instagram.

Ce a făcut-o pe Andreea să se răzgândească au fost chiar semnele pe care le-a primit. Aceasta vedea doar postări în mediul online legate de pisici, iar în final a văzut un animăluț asemănător cu Toby. Atunci a înțeles că este momentul să adopte o altă pisică și să îi facă pe plac băiatului.

Am văzut o postare cu un pisoi care semăna identic cu Toby. Identic! Am considerat că este un semn, așa că am ales să merg chiar acolo chiar dacă știam că ceea ce urmează o să îmi sfâșie inima. Așa a fost. Întâlnirea cu el a fost foarte emoționantă. După ce l-am zăpăcit cu îmbrățișările mele, am mers la puiuții abandonați. (…) Smocul ăsta mic stă în poala mea acum și toarce în timp ce scriu aceste rânduri și parcă deschide un nou capitol în inima mea. Un nou capitol pentru că cel al lui Toby nu este de înlocuit. Niciodată, a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: Andreea Mantea a izbucnit în plâns: „Mi-e dor de mama”

Alimentele la care Andreea Mantea și-a dat ”interzis”. Îi puneau în pericol sănătatea