A revenit în online după 4 luni de absență, iar acum se pregătește de nuntă. Bisoi: ”Nașii nu vor fi oameni cunoscuți”

Bisoi Petruț a revenit în online după patru luni de absență totală. Așa cum știm, vloggerul a trecut prin momente dificile după ce i-a fost deschis un dosar penal pentru împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice. Acum, la câteva luni de la acel moment dificil, acesta vorbește despre depresia prin care a trecut, despre persoana care i-a fost cel mai mult alături și despre cearta cu unul dintre cei mai apropiați prieteni ai săi, Gami. Interviul oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO a atins și momente sensibile din viața lui Bisoi, care ne-a vorbit despre nunta cu Mihaela și despre dorința de a-și schimba viața la 180 de grade. În plus, și doamna Mihaela a făcut dezvăluiri exclusive despre cele mai dificile momente din viața celui mai viral vloger din România.

La casa de 2 milioane de euro din Snagov în care locuiește Bisoi Petruț s-a dat o petrecere de zile mari. După o absență de patru luni, cel mai viral vlogger din România a revenit în online și pentru asta a sărbătorit alături de urmăritorii lui care au peste 18 ani. Potrivit declarațiilor sale, aceasta ar fi și ultima petrecere majoră organizată înainte de schimbările pe care intenționează să le facă în viața sa și nimic nu avea cum să o strice, nici măcar amenda de 10.000 de lei pe care ar fi luat-o. Dar acestea sunt detalii, dacă ne raportăm la momentele dificile prin care ne-a dezvăluit Bisoi că a trecut. Acesta se pare că se află într-un moment de răscruce și spune că își dorește un nou început. Pentru acest lucru este pregătit să vândă tot și să o ia de la zero alături de partenera lui, doamna Mihaela, care în curând îi va deveni și soție. Despre viitoarea nuntă și schimbările majore prin care au trecut, ne-au vorbit amândoi. În plus, tânăra a mai dezvăluit și cât de afectat a fost partenerul ei în ultima perioadă, dar și ce l-a ajutat să-și revină din pragul depresiei.

Bisoi Petruț, petrecere cu sute de invitați după revenirea în online: „Nu mă sperie să o iau de la zero”

CANCAN.RO: O să o iei de la primul clip, primul urmăritor?

Bisoi Petruț: Nu chiar, am avantanjul că mă iubesc atâția oameni, o să fie ceva frumos. Toată vara asta o să fiu alături de orice om care mă iubește și o să fac iarăși turul României.

CANCAN.RO: Pleci în caravană? Bisoleta, din nou?

Bisoi Petruț: Da, un uprgade al bisoletei.

CANCAN.RO: Nu te sperie gândul că o vei lua de la zero?

Bisoi Petruț: Nu. Crede-mă că nu ai cum să o iei de la zero, uite câți oameni sunt aici, mai mult decât asta nu-mi trebuie nimic. Simt nevoia să o iau de la zero că la un moment dat, real te plictisești de niște lucruri, devin ca o rutină, nu mai e nimic wow și pur și simplu am avut o depresie. Am avut niște probleme, mi-au plecat oameni dragi de lângă mine și lucrurile pe care le-am dobândit au început să mă chinuie psihic, să pună foarte multă presiune pe mine. Acum vreau să scap de presiunea asta și să-mi trăiesc viața foarte liniștit.

CANCAN.RO: Cumva nu erai fericit deși aveai totul?

Bisoi Petruț: Da, exact. Nu mai eram fericit, aveam multă presiune, au plecat oameni dragi și am avut așa un impas, dar, din fericire, mi-am revenit.

CANCAN.RO: Te-a speriat gândul că tu la 22 de ani ai realizat câți alții într-o viață?

Bisoi Petruț: Eu nu realizam treaba asta, nu am realizat până când am făcut pauza asta de patru luni în online. Mie mereu mi se părea că am puțin, dacă îmi luam o mașină de 10.000 de euro, nu eram fericit, trebuia să îmi iau de 20.000 de euro. Mă uitam la oameni realizați de 40, 50 de ani și concuram cu ei. Trebuie să îți trăiești viața, să o iei ușor, ce nu merge să lași să nu meargă și asta e.

CANCAN.RO: Cum ai trecut peste acel moment de cădere?

Bisoi Petruț: Cu ajutorul timpului și cu ajutorul nevestei mele, Mihaela. 2.23 2.27 Fără ea chiar nu puteam, eram din punct de vedere psihic foarte jos, nu te mai înțelegeai cu mine, iar ea m-a susținut și m-a ridicat ușor, fără ea nu puteam.

CANCAN.RO: Ce se va întâmpla în continuare? Reiei vlogurile, sunt patru luni de pauză, online-ul îți simte lipsa.

Bisoi Petruț: Da, poate se simte lipsa și în online, dar în mine se simte treaba asta. Iubesc să fac treaba asta, sunt fericit când fac vloguri pentru oameni. E ca și cum ai avea 500.000 de prieteni și știi că ai o obligație să postezi, să îi faci fericiți, să își iasă din ritmul lor. Unii au o viață mai nasoală, unii mai frumoasă, dar știi că ești obligat să faci asta pentru ei.

CANCAN.RO: Ai prieteni influenceri?

Bisoi Petruț: Nu mai am prieteni influenceri. Am avut, sunt cunoștințe. Eu nu am nimic cu ei, mi-au fost aproape la început, o să-i apreziez mereu, dar nu cred că o să mai am prietenii cu ei. O să îmi văd de treaba mea.

CANCAN.RO: A fost cineva care te-a dezamăgit dintre influencerii cu care ai colaborat?

Bisoi Petruț: Da, acum nu pot să zic că a fost vina lor, poate a fost și vina mea, asta a fost. La Gami a fost fratele meu, o să țin mereu la el. Ne-am certat din niște prostii, probabil nu o să mai fim la fel de apropiați, dar asta e. Nu am ură pe nimeni.

CANCAN.RO: Care e cea mai importantă lecție pe care ți-a dat-o onlineul?

Bisoi Petruț: Când îți este bine, toți sunt lângă tine, când îți e rău totul se poate întoarce împotriva ta. Cea mai importantă lecție a fost că toată lumea e lângă tine când îți e bine, când îți e rău, pleacă toți.

CANCAN.RO: A fost un an greu dacă stăm să ne gândim și la partea cu justiția, procesul și cum s-a tranșat totul?

Bisoi Petruț: Da, începuse foarte bine pentru mine, apoi a urmat treaba asta și a fost greu pentru că știrile și tot felul de oameni care fac online au accentuat problema asta. Am făcut o prostie, dar la bază consider că nu am greșit atât de rău, dar repet, a fost vina mea, mi-am asumat, mă bucur că am permisul înapoi, că e viața mea permisul, și cam atât.

CANCAN.RO: Spuneai că Mihaela ți-a fost alături. Ce urmează pentru voi ca și cuplu?

Bisoi Petruț: Îmi doresc să îmi liniștesc viața, să mă căsătoresc cu ea, să facem nunta și să avem minim cinci copii. Și îmi doresc să îmi cumpăr o casă ca asta unde să îmi cresc copiii mei.

CANCAN.RO: Deci ne așteptăm la nuntă anul acesta?

Bisoi Petruț: Așa mi-aș dori. Nu știu pe cine pun nași, dar nu vor fi oameni cunoscuți, vor fi oameni apropiați mie.

Doamna Mihaela, despre cele mai dificile momente prin care a trecut vloggerul: „Rupea haina de pe el”

La fel de emoționante au fost și declarațiile partenerei lui Bisoi, doamna Mihaela. Femeia care îi este alături vloggerului de ani buni și care a trăit împreună cu el atât momentele frumoase, cât și cele dificile, a vorbit deschis despre cea mai grea perioadă din viața lui. Cum s-a confruntat Bisoi Petruț cu depresia, ce l-a ajutat să privească, din nou, cu încredere spre viitor, dar și ce planuri și-au făcut, ne spune ea.

CANCAN.RO: Cum te simți să vezi atâția oameni la tine în curte?

Doamna Mihaela: Sincer nu m-am așteptat și eram puțin dezamăgită că la vreme zicea că sunt 100% șanse de ploaie, dar eu m-am rugat și am manifestat și uite că au venit atâția oameni și sunt fericită.

CANCAN.RO: Cum a fost zborul cu elicopterul?

Doamna Mihaela: Mie mi-a fost frică, e a doua oară în viață când fac un lucru de genul, prima dată am sărit cu tiroliana, dar m-am descurcat.

CANCAN.RO: Cum l-ai simțit pe Bisoi în astea patru luni că spunea că a avut o perioadă destul de grea?

Doamna Mihaela: A fost o perioadă destul de grea, dar eu, trăind mai multe lucruri în viață, am încercat să-i dau sfaturi și nu l-am lăsat să cadă. A fost foarte greu, dar știam că o să își revină.

CANCAN.RO: Ce crezi tu că l-a rănit cel mai tare?

Doamna Mihaela: Trădarea oamenilor dragi pentru că asta e foarte dureroasă, dar acum a înțeles mai bine pe cine să aibă lângă el și dacă o să mai facă aceeași greșeală nu cred că o să-l mai doară atât de tare pentru că o să fie deja trecut prin asta. În viață trebuie să te pregătești pentru orice.

CANCAN.RO: Îl vezi fără mașini, fără ce iubește el?

Doamna Mihaela: Sincer, dacă mă întrebați pe mine, nu cred că o să stea fără mașini. O să iși ia mașina visurilor, un F12, dar momentan suntem pe liniște, să facem lucruri frumoase și vloguri pentru oameni.

CANCAN.RO: L-ai simțit fiind în depresie așa cum a spus el?

Doamna Mihaela: Da. Avea momente când își punea o haină pe el și pur și simplu o rupea. Nu mai putea, nu se regăsea, nu l-am văzut niciodată așa. E o fire foarte complicată și dacă nu-l înțelegi, nu ai cum să stai lângă el. Dar, l-am redresat ușor, și-a revenit.

CANCAN.RO: Care e diferența de vârsta dintre voi?

Doamna Mihaela: El face 23 și eu fac 29 de ani, șase ani.

