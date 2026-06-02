Doliu în politică! A murit primarul Cornel Toma

De: Anca Chihaie 02/06/2026 | 20:09
Comuna Pesac din județul Timiș este în doliu după decesul primarului Cornel Toma, unul dintre cei mai vechi edili ai administrației locale din zonă. Acesta a încetat din viață la vârsta de 57 de ani, în urma unui eveniment neașteptat petrecut la domiciliul său, conform informațiilor. Moartea sa a survenit brusc, iar primele date indică posibilitatea unui episod medical acut, cel mai probabil un infarct, însă circumstanțele exacte nu au fost confirmate oficial.

Cornel Toma se afla la conducerea comunei Pesac din anul 2008, perioadă în care a reușit să obțină în mod constant încrederea alegătorilor, fiind reales pentru mai multe mandate consecutive. În 2024, acesta câștigase din nou alegerile locale, ajungând la al cincilea mandat de primar. De-a lungul anilor, a fost considerat una dintre figurile stabile ale administrației locale din vestul țării, având o prezență constantă în viața comunității timp de aproape două decenii.

Vestea decesului a generat reacții la nivel județean, în special în cadrul organizației politice din care făcea parte. Reprezentanți ai PSD Timiș au transmis mesaje de regret și au evidențiat faptul că acesta era considerat un coleg implicat și un om activ în structurile administrației locale. Dispariția sa a fost percepută ca o pierdere importantă pentru rețeaua de primari social-democrați din județ, având în vedere experiența sa acumulată în funcția publică.

Potrivit informațiilor inițiale, edilul ar fi fost găsit fără suflare în locuința sa, după ce i s-ar fi făcut rău în interiorul casei. Situația ar fi fost descoperită în urma unui episod medical survenit brusc, fără semne anterioare public cunoscute privind o afecțiune gravă.

„Cu profundă tristețe și regret, am primit vestea decesului primarului comunei Pesac, Cornel Toma. Pierdem un om de administrație dedicat comunității și un coleg respectat în întreg județul Timiș. Timp de ani de zile, Cornel Toma a pus pe primul loc binele locuitorilor din Pesac, ghidat de o dorință neobosită de dezvoltare a comunei sale.

În aceste momente de grea încercare, transmit cele mai sincere condoleanțe familiei îndurerate, apropiaților și întregii comunități din Pesac care l-a prețuit și l-a ales să o reprezinte,” a transmis prefectul județului Timiș, Cornelia Elena Micicoi.

