Acasă » Știri » Bacalaureat 2026. Când au loc competențele și probele scrise

Bacalaureat 2026. Când au loc competențele și probele scrise

De: Anca Lupescu 02/06/2026 | 19:35
Bacalaureat 2026. Când au loc competențele și probele scrise
Cand se incheie cursurile
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Elevii care vor susține examenul de Bacalaureat în 2026 se pot înscrie în prima sesiune în perioada 2-4 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. După încheierea înscrierilor, candidații vor susține probele de evaluare a competențelor, urmate de examenele scrise. Iată când sunt programate competențele și probele scrise din cadrul Bacalaureatului 2026.

Înscrieri la Bacalaureat 2026

Înscrierile pentru examenul de Bacalaureat 2026 au început pe 2 iunie și reprezintă prima etapă obligatorie pentru absolvenții de liceu care doresc să participe la sesiunea de vară a examenului.

Candidații au la dispoziție trei zile, până pe 4 iunie inclusiv, pentru depunerea documentelor necesare înscrierii.

Înscrierea este obligatorie pentru toți elevii care intenționează să susțină examenul și marchează debutul oficial al Bacalaureatului 2026.

După încheierea perioadei de înscriere, absolvenții vor termina cursurile și vor intra în etapa de pregătire pentru probele de evaluare a competențelor și pentru examenele scrise.

În aceeași perioadă, între 2 și 4 iunie 2026, candidații care solicită recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale trebuie să depună o cerere scrisă, însoțită de copia legalizată a certificatului.

Documentele se depun la secretariatul unității de învățământ în care funcționează comisia de bacalaureat pentru evaluarea competențelor lingvistice și digitale.

Potrivit structurii anului școlar 2025-2026, ziua de 4 iunie marchează și finalizarea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a, precum și pentru cei din clasa a XIII-a de la seral și cu frecvență redusă.

După această dată, absolvenții vor avea la dispoziție câteva săptămâni pentru recapitularea materiei și pregătirea pentru susținerea probelor din cadrul examenului național de Bacalaureat.

Bacalaureat 2026. Când au loc competențele și probele scrise

Examenul de Bacalaureat 2026 începe cu probele de evaluare a competențelor, organizate în luna iunie, și continuă la sfârșitul lunii cu probele scrise.

Candidații vor susține evaluări pentru competențele lingvistice și digitale, iar apoi au examenele scrise la disciplinele prevăzute de profilul și specializarea urmate în liceu.

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română este programată în perioada 8-10 iunie 2026.

Competențele de comunicare orală în limba maternă vor fi susținute în zilele de 10 și 11 iunie, iar evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională se va desfășura în perioada 11-12 iunie. Seria probelor de competențe se va încheia cu evaluarea competențelor digitale, programată între 15 și 17 iunie 2026.

Probele scrise de la BAC 2026

Probele scrise din cadrul Bacalaureatului 2026 vor începe pe 29 iunie, cu examenul la Limba și literatura română. Pe 30 iunie este programată proba obligatorie a profilului, iar pe 2 iulie candidații vor susține proba la alegere a profilului și specializării.

Ultima probă scrisă, cea la Limba și literatura maternă, destinată elevilor care au studiat într-o limbă a minorităților naționale, va avea loc pe 3 iulie.

Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie 2026. În aceeași zi, absolvenții vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații. Procesul de vizualizare și depunere a contestațiilor va continua și în perioada 8-9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în zilele de 9 și 10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate pe 13 iulie.

Cum se face înscrierea la Bac – documente necesare

Pentru înscrierea la examen, candidații trebuie să depună o cerere-tip de înscriere, copie după cartea de identitate, copie după certificatul de naștere, foaia matricolă, fotografii tip buletin și, după caz, adeverință pentru absolvenții din promoțiile anterioare sau documente necesare pentru recunoașterea și echivalarea competențelor digitale.

Cine poate participa la examenul de Bacalaureat

La examenul de Bacalaureat 2026 se pot înscrie elevii care se află în ultimul an de liceu, indiferent de forma de învățământ urmată. Astfel, au dreptul să participe atât elevii din învățământul de zi, cât și cei care urmează cursurile la seral sau cu frecvență redusă.

De asemenea, examenul poate fi susținut și de absolvenții din promoțiile anterioare care nu au reușit să promoveze Bacalaureatul în sesiunile precedente și doresc să obțină diploma de absolvire.

La Bacalaureat se pot înscrie și persoanele care au finalizat studiile liceale în alte sisteme de învățământ, cu condiția ca acestea să fie recunoscute și echivalate în România. În anumite situații, candidații pot fi obligați să susțină examene de diferență stabilite de autoritățile competente înainte de a primi dreptul de participare la examenul național.

Calendar complet Bacalaureat 2026

  • 2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
  • 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a
  • 8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  • 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
  • 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
  • 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D
  • 29 iunie 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă
  • 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă
  • 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă
  • 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă
  • 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)
  • 8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Citește și: Înscriere la Bacalaureat 2026. Ce documente ai nevoie și cum se face

Citește și: Înscrieri la Bacalaureat 2026, sesiunea specială. Elevii își pot depune dosarele într-o singură zi din luna mai

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fiul Andreei Mantea, în lacrimi! Ce cadou i-a făcut prezentatoarea de la Kanal D: ”Știam că nu sunt pregătită”
Știri
Fiul Andreei Mantea, în lacrimi! Ce cadou i-a făcut prezentatoarea de la Kanal D: ”Știam că nu sunt…
Tensiuni în familia lui Florin Salam, înainte de nunta lui Dani Stoian. Decizia fiului său l-a supărat pe manelist
Știri
Tensiuni în familia lui Florin Salam, înainte de nunta lui Dani Stoian. Decizia fiului său l-a supărat pe…
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de pesticide
Mediafax
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de...
Bușcu: E posibil ca Gheorghiță să fi faultat SAFE/Acuz tot corpul conducerii militare de joc premeditat în favoarea Rusiei
Gandul.ro
Bușcu: E posibil ca Gheorghiță să fi faultat SAFE/Acuz tot corpul conducerii militare...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Imagini șocante cu un student care a murit încătușat de polițiști în timp ce făptașul era lăsat liber: „Nu cred că ai fost înjunghiat, amice”
Adevarul
Imagini șocante cu un student care a murit încătușat de polițiști în timp...
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45 de ani
Mediafax
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45...
Parteneri
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu? E cunoscută în lumea mondenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum s-a distrat Prodanca cu fiicele și viitorii gineri în Italia? „Sunt amândouă mai înalte ca mine”. Cine sunt iubiții superbelor fete?
Click.ro
Cum s-a distrat Prodanca cu fiicele și viitorii gineri în Italia? „Sunt amândouă mai înalte...
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski. „Nu va duce la nimic bun”
Digi 24
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski....
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
Promotor.ro
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
go4it.ro
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Bușcu: E posibil ca Gheorghiță să fi faultat SAFE/Acuz tot corpul conducerii militare de joc premeditat în favoarea Rusiei
Gandul.ro
Bușcu: E posibil ca Gheorghiță să fi faultat SAFE/Acuz tot corpul conducerii militare de joc...
ULTIMA ORĂ
Fiul Andreei Mantea, în lacrimi! Ce cadou i-a făcut prezentatoarea de la Kanal D: ”Știam că nu ...
Fiul Andreei Mantea, în lacrimi! Ce cadou i-a făcut prezentatoarea de la Kanal D: ”Știam că nu sunt pregătită”
Tensiuni în familia lui Florin Salam, înainte de nunta lui Dani Stoian. Decizia fiului său l-a supărat ...
Tensiuni în familia lui Florin Salam, înainte de nunta lui Dani Stoian. Decizia fiului său l-a supărat pe manelist
Gestul bizar făcut de fiul polițistului Ciprian Verdeș, după ce și-a ucis tatăl. Martorii și-au ...
Gestul bizar făcut de fiul polițistului Ciprian Verdeș, după ce și-a ucis tatăl. Martorii și-au făcut cruce!
A revenit în online după 4 luni de absență, iar acum se pregătește de nuntă. Bisoi: ”Nașii ...
A revenit în online după 4 luni de absență, iar acum se pregătește de nuntă. Bisoi: ”Nașii nu vor fi oameni cunoscuți”
Ce va face trupa Re-born, câștigătoarea Românii au talent 2026, cu premiul de 120.000 de euro
Ce va face trupa Re-born, câștigătoarea Românii au talent 2026, cu premiul de 120.000 de euro
Gabriela Cristea și-a demolat casa din Italia. Cum arăta conacul părăsit de 50 de ani, înainte de ...
Gabriela Cristea și-a demolat casa din Italia. Cum arăta conacul părăsit de 50 de ani, înainte de renovare
Vezi toate știrile