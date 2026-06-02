Elevii care vor susține examenul de Bacalaureat în 2026 se pot înscrie în prima sesiune în perioada 2-4 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. După încheierea înscrierilor, candidații vor susține probele de evaluare a competențelor, urmate de examenele scrise. Iată când sunt programate competențele și probele scrise din cadrul Bacalaureatului 2026.

Înscrieri la Bacalaureat 2026

Înscrierile pentru examenul de Bacalaureat 2026 au început pe 2 iunie și reprezintă prima etapă obligatorie pentru absolvenții de liceu care doresc să participe la sesiunea de vară a examenului.

Candidații au la dispoziție trei zile, până pe 4 iunie inclusiv, pentru depunerea documentelor necesare înscrierii.

Înscrierea este obligatorie pentru toți elevii care intenționează să susțină examenul și marchează debutul oficial al Bacalaureatului 2026.

După încheierea perioadei de înscriere, absolvenții vor termina cursurile și vor intra în etapa de pregătire pentru probele de evaluare a competențelor și pentru examenele scrise.

În aceeași perioadă, între 2 și 4 iunie 2026, candidații care solicită recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale trebuie să depună o cerere scrisă, însoțită de copia legalizată a certificatului.

Documentele se depun la secretariatul unității de învățământ în care funcționează comisia de bacalaureat pentru evaluarea competențelor lingvistice și digitale.

Potrivit structurii anului școlar 2025-2026, ziua de 4 iunie marchează și finalizarea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a, precum și pentru cei din clasa a XIII-a de la seral și cu frecvență redusă.

După această dată, absolvenții vor avea la dispoziție câteva săptămâni pentru recapitularea materiei și pregătirea pentru susținerea probelor din cadrul examenului național de Bacalaureat.

Bacalaureat 2026. Când au loc competențele și probele scrise

Examenul de Bacalaureat 2026 începe cu probele de evaluare a competențelor, organizate în luna iunie, și continuă la sfârșitul lunii cu probele scrise.

Candidații vor susține evaluări pentru competențele lingvistice și digitale, iar apoi au examenele scrise la disciplinele prevăzute de profilul și specializarea urmate în liceu.

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română este programată în perioada 8-10 iunie 2026.

Competențele de comunicare orală în limba maternă vor fi susținute în zilele de 10 și 11 iunie, iar evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională se va desfășura în perioada 11-12 iunie. Seria probelor de competențe se va încheia cu evaluarea competențelor digitale, programată între 15 și 17 iunie 2026.

Probele scrise de la BAC 2026

Probele scrise din cadrul Bacalaureatului 2026 vor începe pe 29 iunie, cu examenul la Limba și literatura română. Pe 30 iunie este programată proba obligatorie a profilului, iar pe 2 iulie candidații vor susține proba la alegere a profilului și specializării.

Ultima probă scrisă, cea la Limba și literatura maternă, destinată elevilor care au studiat într-o limbă a minorităților naționale, va avea loc pe 3 iulie.

Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie 2026. În aceeași zi, absolvenții vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații. Procesul de vizualizare și depunere a contestațiilor va continua și în perioada 8-9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în zilele de 9 și 10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate pe 13 iulie.

Cum se face înscrierea la Bac – documente necesare

Pentru înscrierea la examen, candidații trebuie să depună o cerere-tip de înscriere, copie după cartea de identitate, copie după certificatul de naștere, foaia matricolă, fotografii tip buletin și, după caz, adeverință pentru absolvenții din promoțiile anterioare sau documente necesare pentru recunoașterea și echivalarea competențelor digitale.

Cine poate participa la examenul de Bacalaureat

La examenul de Bacalaureat 2026 se pot înscrie elevii care se află în ultimul an de liceu, indiferent de forma de învățământ urmată. Astfel, au dreptul să participe atât elevii din învățământul de zi, cât și cei care urmează cursurile la seral sau cu frecvență redusă.

De asemenea, examenul poate fi susținut și de absolvenții din promoțiile anterioare care nu au reușit să promoveze Bacalaureatul în sesiunile precedente și doresc să obțină diploma de absolvire.

La Bacalaureat se pot înscrie și persoanele care au finalizat studiile liceale în alte sisteme de învățământ, cu condiția ca acestea să fie recunoscute și echivalate în România. În anumite situații, candidații pot fi obligați să susțină examene de diferență stabilite de autoritățile competente înainte de a primi dreptul de participare la examenul național.

Calendar complet Bacalaureat 2026

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

– Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a

– Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a 8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

– Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

– Evaluarea competențelor digitale — proba D 29 iunie 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

– Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

– Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

– Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

– Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

– Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00) 8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

– Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor 9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

– Soluționarea contestațiilor 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Citește și: Înscriere la Bacalaureat 2026. Ce documente ai nevoie și cum se face

Citește și: Înscrieri la Bacalaureat 2026, sesiunea specială. Elevii își pot depune dosarele într-o singură zi din luna mai