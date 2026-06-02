Amendă de 2.000 de lei pentru românii care stau la bloc sau la casă și fac această greșeală

În mai multe orașe din România, locatarii de la bloc riscă amenzi considerabile dacă obișnuiesc să își usuce rufele pe sârme amplasate în exteriorul imobilelor sau pe suporturi fixate în afara ferestrelor.

Deși nu există o lege națională care să interzică în mod expres această practică, regulile sunt stabilite la nivel local, prin hotărâri ale consiliilor municipale sau orășenești. Astfel, fiecare primărie poate decide dacă și în ce condiții este permisă expunerea hainelor la exteriorul clădirilor.

Autoritățile locale motivează aceste restricții prin nevoia de a păstra un aspect urban îngrijit, de a proteja imaginea clădirilor și de a asigura o utilizare corectă a spațiilor comune și a domeniului public.

Măsurile se aplică atât persoanelor fizice, cât și operatorilor economici, iar nerespectarea acestor reguli poate atrage sancțiuni financiare semnificative.

Verificarea și aplicarea sancțiunilor prevăzute în regulamentele de urbanism intră în atribuțiile Poliției Locale sau ale funcționarilor împuterniciți de primării.

În practică, controalele nu sunt realizate frecvent din proprie inițiativă. Acestea au loc în special atunci când autoritățile sunt sesizate oficial. De regulă, intervențiile sunt declanșate în urma reclamațiilor depuse de asociațiile de proprietari sau de către locatarii nemulțumiți de anumite situații din bloc.

Controalele sunt concentrate în special pe situațiile în care rufele sunt întinse la uscat direct pe fațadele imobilelor, în exteriorul ferestrelor sau pe diverse instalații improvizate amplasate pe domeniul public.

Totodată, regulamentele locale nu vizează doar expunerea hainelor, ci și montarea neautorizată a suporturilor în afara balcoanelor, precum și folosirea necorespunzătoare a spațiilor comune din jurul blocurilor.

În Constanța se aplică amenzi de până la 2.000 de lei

În municipiul Constanța se aplică reguli stricte privind aspectul exterior al clădirilor, fiind interzisă montarea dispozitivelor de uscat rufe în afara balcoanelor, pe fațadele blocurilor, pe imobilele aflate la stradă, precum și pe domeniul public sau privat al orașului.

Conform regulamentelor locale, persoanele care nu respectă aceste prevederi riscă amenzi între 1.000 și 2.000 de lei, în timp ce firmele pot fi sancționate cu sume cuprinse între 1.500 și 2.500 de lei. De asemenea, amplasarea suporturilor pe domeniul public este penalizată cu amenzi de până la 1.000 de lei pentru persoane fizice și până la 2.500 de lei pentru persoane juridice.

Totodată, chiar și întinderea frânghiilor în exteriorul clădirilor este considerată contravenție și se sancționează similar, în funcție de tipul contravenientului.

În Craiova este interzisă amplasarea suporturilor pe clădirile aflate la stradă

Și în municipiul Craiova sunt în vigoare reguli stricte privind uscarea hainelor în exteriorul blocurilor. Potrivit unei hotărâri adoptate de Consiliul Local, este interzisă montarea suporturilor pentru rufe pe fațadele clădirilor, în afara balcoanelor sau pe imobilele amplasate la stradă.

Restricțiile se aplică atât pe domeniul public, cât și pe cel privat al orașului. Cei care nu respectă prevederile riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 1.500 de lei, în cazul persoanelor fizice. Mai mult, pentru firme sancțiunile pot ajunge până la 2.500 de lei.

Două sectoare din Capitală taxează aspru utilizarea domeniului public

Și în București există reguli privind uscarea hainelor în exteriorul clădirilor, însă acestea diferă de la un sector la altul.

În Sectorul 1, întinderea rufelor pe fațadele imobilelor sau în spațiile comune neamenajate în acest scop este interzisă. Persoanele fizice riscă amenzi între 500 și 1.500 de lei, iar firmele între 1.000 și 2.500 de lei. Sancțiunile sunt și mai mari în cazul montării suporturilor de uscat pe domeniul public.

În Sectorul 2, autoritățile interzic folosirea domeniului public pentru activități gospodărești, inclusiv uscarea rufelor. Astfel de activități pot fi desfășurate doar pe proprietăți private, fără a crea disconfort vecinilor. Nerespectarea regulilor poate atrage amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei pentru persoane fizice. Totodată, sancțiunile pentru persoanele juridice sunt cuprinse între 1.500 și 2.500 de lei.

