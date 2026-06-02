Ștefan Mihalcea a murit într-un accident de motocicletă pe ”drumul diavolului” din Italia. Avea doar 32 de ani

Tragedie fără margini într-o familie de români! Ștefan Mihalcea, un tânăr de 32 de ani, a murit într-un accident de motocicletă, în zona localității Campoli Appennino din Italia, pe șoseaua supranumită „drumul diavolului”.

Ștefan Mihalcea era stabilit în Italia de mai mulți ani și lucra ca șofer de camion. Locuia în orașul Sora, în cartierul San Domenico, unde era extrem de cunoscut în comunitatea. Din păcate, nimeni nu se aștepta ca pasiunea sa pentru motociclete să-i aducă sfârșitul.

Ștefan a murit pe „drumul diavolului”

Nenorocirea s-a petrecut duminică, 31 mai, pe drumul regional 666 din Italia, supranumit în regiune „drumul diavolului”, în zona localității Campoli Appennino. Drumul Regional 666 leagă Sorano de granița cu Abruzzo și traversează un teren montan cu serpentine, pante abrupte și porțiuni considerate deosebit de periculoase.

Aflat pe un sector de drum periculos, acesta ar fi pierdut controlul motocicletei și a intrat violent într-un zid de pe marginea șoselei. La locul accidentului au ajuns de urgență carabnierii din Sora, militarii de la Aliquota Radiomobile a Companiei din Sora, poliția rutieră și pompieri. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru viața acestuia, fiind nevoiți să declare decesul.

Atât în Italia, cât și în România, Ștefan era cunoscut pentru pasiunea sa pentru adrenalină și motociclete, plimbările pe două roți ocupând un loc important în viața sa. Moartea prematură și fulgerătoare, la doar 32 de ani, a întristat întreaga comunitate de români din Italia și din țară. Pe rețelele de socializare, prietenii, familia și cei care l-au cunoscut au transmis numeroase mesaje de condoleanțe.

„Dumnezeu să te ierte, prieten drag”, a scris unul dintre cei care l-au cunoscut. „Mădălina 😢 Condoleanțe! Dumnezeu să te odihnească în pace, Ștefan” „Drum lin, Ștefan! Nu îmi vine să cred asta. Am sperat că este o glumă, dar nu a fost așa”.

