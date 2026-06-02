Ramona Olaru, declarație de dragoste de la un bărbat celebru din România. Mesajul a fost făcut public!

Ramona Olaru i-a surprins pe fanii săi cu cea mai recentă postare în secțiunea Story de pe Instagram. Asistenta TV are o legătură specială cu un bărbat cunoscut în mediul online, iar el i-a făcut o declarație de dragoste specială, mai în glumă, mai în serios.

Ramona Olaru este singură de când s-a despărțit de Steve Ant, însă legăturile puternice pe care le are cu apropiații au rămas. De această dată, un bărbat cunoscut în mediul online, cu care diva se întâlnește aproape zilnic, i-a făcut o declarație de dragoste neașteptată. Discuția dintre cei doi a fost făcută public pe rețelele de socializare ale vedetei.

Cine este bărbatul celebru care i-a făcut declarație de dragoste Ramonei Olaru

Ramona Olaru este una dintre cele mai cunoscute asistente TV din țara noastră. Aceasta are multe activități, iar printre cele pe care le face aproape zilnic se numără sporturile de contact. Ea are o relație apropiată cu Mihai Zmărăndescu, instructorul ei, mai ales că se postează adesea alături de luptător. De această dată, însă, nu au mai apărut pe ringul de lupte, ci în căsuța de mesaje private.

Mihai a citit că vedeta își dorește un soț milionar, așa că răspunsul său nu a întârziat să apară. Mai mult decât atât, el i-a făcut o declarație de dragoste, cu care a încercat să o impresioneze. Deși totul a fost probabil o glumă, discuția a fost demnă de postat.

Eu pot fi în viața ta de zi cu zi doar portul liniștit în care ajung poveștile tale despre bărbați care au trecut pe lângă tine, fără să învețe vreodată cum se ține în palmă un suflet ca al tău, i-a scris Mihai Zmărăndescu Ramonei Olaru.

De ce s-a operat Ramona Olaru

Recent, Ramona a ajuns pe mâna medicilor. Aceasta a suferit o intervenție chirurgicală, însă nu una complicată, astfel că și-a petrecut doar o noapte în spital, iar apoi a fost externată. Ea s-a operat pentru reducerea cornetelor nazale și corectarea deviației de sept.

Pentru cine mă întreabă, am scos cornetele și deviația de sept. A fost o noapte așa și așa, pentru că nu poți să dormi cu gura deschisă. Dormi pe reprize, dar nu e chiar așa greu. Totul va fi bine. Eu, oricum, sunt mai puternică în viață, în general. Într-adevăr, a fost o noapte mai grea, a declarat ea.

