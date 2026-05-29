Ramona Olaru, pe patul de spital. Ce a pățit asistenta TV

Ramona Olaru a ajuns pe mâna medicilor. Prezentatoarea TV a trecut printr-o intervenție importantă, pe care voia să o facă de mult. Pentru că i s-a simțit lipsa din platoul de la Neatza cu Răzvan și Dani, aceasta a ținut să clarifice situația și a explicat de ce a apelat la ajutorul cadrelor medicale.

Ramona Olaru este una dintre cele mai îndrăgite asistente TV din țara noastră. Ea este foarte activă și transparentă în mediul online, așa că a ținut să îi liniștească pe fani, după ce a apărut pe patul de spital. Intervenția pe care a suferit-o nu a fost una complicată și și-a petrecut o singură noapte în spital. Vedeta recunoaște că au fost câteva ore dificile, însă se simte mai bine ca niciodată.

De ce a ajuns Ramona Olaru la spital

Celebra asistentă TV a lipsit motivat de la matinalul de vineri, 29 mai. Aceasta și-a petrecut o noapte la spital, după ce a suferit o intervenție chirurgicală. Ramona Olaru s-a postat chiar de pe patul de spital și a mărturisit că a scos cornetele din deviația de sept. Ea s-a confruntat de mult timp cu această problemă și nu reușea să respire corect. Așadar, a apelat la ajutorul medicilor, iar intervenția a fost un succes.

Vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare și a explicat că totul a decurs conform planului, dar și că orele ce au urmat după operație au fost mai dificile. Cu toate acestea, Ramona este mai bine ca niciodată și a fost deja externată.

Ce spune Dani Oțil despre Ramona Olaru

Dani și Ramona sunt colegi de platou de ani de zile. De curând, el a fost prezent în cadrul unui podcast, acolo unde a vorbit despre ea. Prezentatorul a declarat că ea este cea mai muncitoare dintre toți. Mai mult decât atât, a povestit și despre încercările asistentei TV de a evolua în domeniul actoriei.

De departe cel mai harnic dintre noi, de departe, ți-o spun, e Ramona.

Cum e ea nenorocită în ziare, că e la… S-auzi la actorie că știe că o dăm afară să aibă și ea o pâine. Păi ce-i din actorie? În afară de a face dragoste cu ăștia doi, cu Bromania și cu Codin Maticiuc, că eu așa cred că se iau rolurile. Și doar ei doi contează. Deci în afară de asta ce crezi, că ai vrut un salariu din actorie? Deci Ramona este… Și fii atent, acum nu vreau să-i aduc un tribut Ramonei, că e o nenorocită, asta e clar. Uite ce face cu bărbații. Ba vine îndrăgostită, ăsta e… Deci Dani, ăsta e sufletul meu pereche, e cel mai… Ăsta e… Nu e ca toți ceilalți. Uneori vine, așa pe… De cât timp lucrează ea la noi? Că i-am prins mulți. Ăsta-i! Dani! Ăsta-i! Îl duc la mama, a povestit Dani Oțil la podcastul lui Sabin Tudor.

