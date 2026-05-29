BANCUL ZILEI | „De ce vrei să devii medic?”

De: Andreea Stăncescu 29/05/2026 | 15:55
Mereu bancurile sunt bine-venite pentru a ne schimba starea în bine. Gluma de mai jos cu viitorul medic va reuși să te amuze pe cinste și să creeze hohote de râs.

– De ce vrei să devii medic?
– Este unica profesie prin care poți să ceri unei femei să se dezbrace, iar nota de plată să o trimiți soțului.

Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:
– Tată, care este secretul succesului?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii corecte.
– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?
– Un cuvânt.
– Care e ăla?
– Experiența.
– Si de unde ai experiența?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii greșite.

Acum mii de ani in urmă într-o peșteră locuită de o comunitate mai mare.
La un moment dat una din bătrânele tribului zice:
– Auzi, nepoate, peștera asta mai are o ieșire!
– De unde știi, mamaie?
– Simt curent!

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?
– Incepe cu cea bună, dragă.
– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!
– Vai, bravo băiatul meu!
– Si cea proastă care e?
– Vestea proastă este că nu e adevărat!

Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă.
– Chelner, 10 whisky!
Le bea pe toate.
– Chelner, 9 whisky, te rog!
Le dă pe gât şi pe astea.
– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!
Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:
– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.
– Păi care este această constatare?
– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.

