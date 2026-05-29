BANC | Profesorul: „Bulă, de ce ai întârziat la școală?”

De: Alina Drăgan 29/05/2026 | 09:20
Profesorul: Bulă, de ce ai întârziat la școală?
Ziua bună se cunoaște încă de dimineață și trebuie începută cu zâmbetul pe buze, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă, care este certat de profesor că a întârziat la școală. Deznodământul este hilar.

Bancul zilei:

Profesorul: „Bulă, de ce ai întârziat la școală?”

Bulă: „Dom’ profesor, pe indicator scria «Mergeți încet, școală în față!»… și eu am ascultat”.

Băbuța și legătura de mărar

Într-o piață, o băbuță vindea mărar. În fiecare dimineață, un tip cumpăra de la băbuță o legătură de mărar, plătea 1 leu și o lăsa acolo.

Într-o zi, plătește 1 leu, vrea să plece, dar băbuța îl trage de mânecă.

– Vrei să știi de ce cumpăr mereu și nu iau mărarul? întreabă tipul.

– Nu, maică. Dar, de azi, mărarul s-a făcut 2 lei.

Alte bancuri amuzante

Lângă un Rolls Royce aflat la semafor frânează un Matiz cu geamuri negre. La Matiz se lasă geamul și șoferul acestuia îi spune celui de pe Rolls:

-Ai telefon pe Rolls-ul ăla?

-Da, chiar aici, lângă mine!

-Și eu! Dar TV ai pe Rolls?

-Chiar aici în bord!

-Și eu, spune cel de pe Matiz. Pat dublu la bancheta din spate, ai?

-Hmm… NU, zice cel de pe Rolls.

-Eu am, spune cel de pe Matiz exact când semaforul devine verde și acesta dispare.

Ăsta cu Rolls-ul era a doua zi la reprezentanță pentru a i se monta pat dublu la bancheta din spate. Primește Rolls-ul cu noua opțiune și două zile mai târziu vede Matiz-ul într-o parcare. Se duce la mașină și bate la geam: nimic. Insistă: nimic. Bate mai tare și după un timp geamul se lasă câteva degete. Din Matiz se aude:

-Da?!

-Îți amintești de mine? Vreau doar să știi că acum am și eu pat dublu la bancheta pe Rolls-ul meu.

Cel din Matiz:

-Și m-ai făcut să ies din duș doar ca să-mi spui asta?!?

 

