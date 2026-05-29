Doliu în politica din România! A murit Maria Dina

De: Irina Vlad 29/05/2026 | 17:11
Maria Dina, fost primar în comuna Runcu, a murit/ sursă foto: social media
Este doliu în politica română! Maria Dina, fost primar al comunei Runcu, județul Vâlcea, și una dintre cele mai importante persoane ale administrației locale din ultimii ani, a încetat din viață. 

Comunitatea din județul Vâlcea este în doliu! Maria Dina, fostul prima al comunei Runcu, a încetat din viață. Femeia va rămâne în memoria cetățenilor drept una dintre cele mai implicate și importante figuri ale administrației publice locale din ultimul deceniu. Începând cu 2018, a devenit membru PSD Vâlcea, unde a deținut funcția de președinte al organizației PSD Runcu și consilier local.

Maria Dina a fost primat al comunei Runcu timp de trei mandate, perioadă în care a coordonat mai multe proiecte de dezvoltare locală și inițiative administrative. Vestea dispariției sale a căzut ca un trasnet în rândul comunității, al colegilor și celor care au avut ocazia să o cunoască.

Femeia va rămâne în amintirea oamenilor drept un lider administrativ implicat, atent la nevoile cetățenilor și dedicat în totalitate interesului public. De-a lungul activității sale, Maria Dina a fost percepută ca un primar implicat în viața comunității și prezent în activitatea administrativă de zi cu zi  Într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, președintele PNL Vâlcea, Cristian Buican, a făcut public anunțul despre trecerea în neființă a Mariei Dina.

„Există momente în care cuvintele sunt prea puține pentru a exprima tristețea unei despărțiri. Astăzi ne luăm rămas-bun de la doamna Dina Maria, un om de aleasă omenie, care și-a dedicat o parte importantă din viață comunității și oamenilor pe care i-a slujit cu devotament.

În aceste clipe grele, gândurile noastre se îndreaptă către familie, către cei apropiați și către toți cei care au cunoscut-o și au prețuit-o. Dincolo de funcțiile pe care le-a ocupat, doamna Dina Maria va rămâne în memoria noastră ca un om apropiat de oameni, implicat și respectat, care a lăsat în urmă fapte și amintiri frumoase.

Ne luăm rămas-bun cu recunoștință și respect, păstrând vie amintirea sa în inimile noastre. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a transmis Cristian Buican.

