Doliu în politică! A murit Iosif Boda, fostul consilier al lui Ion Iliescu

Fostul consilier al lui Ion Iliescu a murit. Iosif Boda s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Anunțul a fost făcut de presa locală din Sălaj, printr-un mesaj semnat de copiii săi. Motivul decesului nu a fost făcut public.

Veste tristă pentru lumea politică. Un om important din Parlament s-a stins din viață. Iosif Boda, fost consilier al lui Ion Iliescu și fost ambasador al României în Elveția, a murit marți, 5 mai. Acesta avea 80 de ani, însă motivul decesului nu a fost comunicat public. Cei care au anunțat trecerea în neființă a parlamentarului a fost presa din Sălaj, semnat de copiii săi.

Iosif Boda a murit

Iosif Boda s-a născut pe data de 9 martie 1946 în Jibou, județul Sălaj. Bărbatul a absolvit Facultatea de Filosofie a Universității București, iar în anul 1969 devine licențiat în filosofie. Și-a început cariera ca sociolog la Centrul de cercetări pentru problemele tineretului. Ulterior, a devenit asistent și lector universitar la Catedrele de sociologie și, respectiv, filosofie ale Academiei de Studii Social-Politice „Ștefan Gheorghiu” din București.

După Revoluția din decembrie 1989, Iosif Boda a devenit una dintre cele mai importante personalități ale vieții politice din România. În martie 1990, primește funcția de consilier al președintelui Ion Iliescu. Doi ani mai târziu, acesta a coordonat o parte a strategiei de campanie prezidențială a lui Iliescu. Tot în 1992, a devinit unul dintre cei cinci consilieri prezidențiali principali, șef al Departamentului de politică internă a Președinției. După alți doi ani, mai exact în 1994, președintele l-a desemnat ambasador al României în Elveția.

În 1996, atunci când a revenit în România, a fost ales deputat de București pentru legislatura 1996-2000, aflându-se pe poziția a treia pe lista acestui partid. În plus, era membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții, fiind și președinte al acestei comisii. La scurtă vreme, apar neînțelegeri între el și membrii partidului. Din acest motiv, în 1997, părăsește PDSR și fondează partidul Alianța pentru România, al cărui vicepreședinte devine. Mai mult decât atât, a publicat analize și eseuri politice în mai multe cotidiane. A colaborat și ca jurnalist la mai multe ziare, iar apoi a participat ca analist politic TV la Realitatea TV și TVR.

VEZI ȘI: Doliu în lumea filmului. Actorul Jonathan Tiersten a murit la 60 de ani

Doliu în lumea artistică! A murit Liliana Cornilă Licor