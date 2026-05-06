Cristian Popescu Piedone va fi judecat în dosarul ANPC. Decizia este definitivă

De: Andreea Stăncescu 06/05/2026 | 09:19
Marți, judecătorii de la Curtea de Apel Brașov au stabilit definitiv că Cristian Popescu Piedone poate fi judecat în dosarul de corupție în care este acuzat că ar fi divulgat informații confidențiale despre un control al Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Decizia instanței confirmă hotărârea anterioară a Tribunalul Brașov și respinge contestația formulată de fostul edil.

Magistrații au considerat că probele adunate de procurorii Direcția Națională Anticorupție sunt legale, astfel că procesul poate continua în faza de judecată pe fond. În plus, Piedone a fost obligat să plătească și cheltuielile judiciare, decizia fiind definitivă.

Ancheta vizează un incident din martie 2025, când acesta ar fi informat reprezentanții unui hotel din Sinaia despre un control al ANPC. Potrivit procurorilor, scopul ar fi fost evitarea unor sancțiuni pentru eventuale nereguli descoperite în unitatea respectivă, deținută de familia lui Dan Radu Rușanu.

În dosar apar interceptări care sugerează că ar fi oferit indicații clare privind pregătirea spațiilor înainte de verificări, inclusiv organizarea bucătăriei și a camerelor.

De asemenea, anchetatorii susțin că vizita ar fi fost controlată astfel încât verificările să se desfășoare doar în anumite zone, iar hotelul nu ar fi fost sancționat ulterior. În același context, există suspiciuni că Piedone ar fi beneficiat de cazare și servicii în timpul controalelor desfășurate în zonă.

Dosarul a fost trimis în instanță în octombrie 2025, după percheziții efectuate în mai multe locații din București, Ilfov, Sinaia și pe litoral. În prezent, fostul primar al Sectorului 5 și fost șef al ANPC se află sub control judiciar, având interdicția de a-și exercita funcția.

Cristian Popescu Piedone respinge acuzațiile și susține că nu a influențat în niciun fel desfășurarea controlului. Odată cu această decizie definitivă, procesul urmează să intre în etapa de judecată propriu-zisă la Tribunalul Brașov.

