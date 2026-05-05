Roberta Anastase, reorientare profesională după ani în politică. Cum arată acum fosta Miss România 1994

De: Elisa Tîrgovățu 05/05/2026 | 12:02
Sursa foto: Social media

La cei 50 de ani, fosta Miss România, Roberta Anastase, rămâne o prezență discretă, dar influentă. După ce s-a retras din politică a ales să își redefinească cariera. Astfel, și-a îndreptat atenția către domeniul financiar, ocupând acum o funcție importantă.

După mai mulți ani petrecuți pe scena politică, Roberta Anastase a ales să se retragă din prim-plan și să își continue activitatea profesională într-un alt domeniu. Fostă Miss România 1994, ea a rămas o figură cunoscută, reușind o tranziție de la politică spre poziții relevante în sectorul financiar.

Parcursul ei profesional a fost unul atipic: de la câștigarea titlului de Miss România, într-o competiție în care a concurat inclusiv cu Andreea Marin, până la funcții importante în aparatul de stat. În perioada guvernărilor PDL, Anastase a devenit prima femeie care a condus Camera Deputaților. Totodată, a fost cea mai tânără persoană aflată vreodată în această funcție, la vârsta de 32 de ani.

De-a lungul carierei, a fost deputat, europarlamentar și o voce influentă în cadrul formațiunii politice din care a făcut parte.

Reconversie profesională

Acum, Roberta Anastase ocupă funcția de sociolog și face parte din conducerea Băncii Naționale. În urmă cu doi ani, ea a renunțat la mandatul de senator pentru a ocupa un loc în Consiliul de Administrație al instituției.

„Confirm depunerea mandatului de senator. Această demisie vine ca urmare a votului dat în Camerele reunite pentru membrii Consiliului de Administraţie al BNR, urmând să ocup poziţia de membru neexecutiv în CA al Băncii Naţionale”, a transmis Roberta Anastase, atunci, în plenul Senatului.

Pentru acest post, fosta Miss România primește o indemnizație lunară de 26.370 de lei. Cât despre imaginea sa, la 50 de ani, schimbările sunt minore. Anastase are aceeași nuanță de păr, respectiv șaten deschis, cu reflexe blonde, însă în ultima vreme a optat pentru un păr mai lung.

Roberta Anastase a absolvit Facultatea de Sociologie a Universității din București, pe care a absolvit-o în 1998. În anul 2000 a terminat studii aprofundate în Științe Politice, cu specializarea Studii Europene. Nu are o pregătire academică în domeniul economic.

În 2010, numele ei a apărut în spațiul public în contextul unui scandal, după ce a fost acuzată că, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, ar fi existat nereguli la numărarea voturilor în cazul legii pensiilor, aspect despre care s-a susținut că ar fi putut influența rezultatul final.

Roberta Anastase este căsătorită și are un copil. Ea s-a căsătorit pe 30 iunie 2013, la domeniul Știrbey, cu omul de afaceri Victor Farca, după o relație care a durat aproximativ 17 ani.

În declarații anterioare, aceasta a povestit că a fost cerută în căsătorie de trei ori și a acceptat de fiecare dată. Totuși, stabilirea datei nunții nu a fost un proces simplu.

