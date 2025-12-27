Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Cum arată Drew Barrymore la 50 de ani. Actrița a postat imagini cu ea nemachiată pe rețelele sociale

Cum arată Drew Barrymore la 50 de ani. Actrița a postat imagini cu ea nemachiată pe rețelele sociale

De: Daniel Matei 27/12/2025 | 22:50
Cum arată Drew Barrymore la 50 de ani. Actrița a postat imagini cu ea nemachiată pe rețelele sociale
Sursa foto: Profimedia

Actrița americană Drew Barrymore și-a surprins într-un mod plăcut fanii după ce a postat pe pagina sa de Instagram un videoclip în care apare fără machiaj.

În vârstă de 50 de ani, ea a ținut să își arate imperfecțiunile și a postat imaginile care devin, practic, o pledoarie pentru îmbătrânirea naturală, despre care Barrymore spune că „este un privilegiu”. De asemenea, ea adaugă că faptul că îmbătrânim nu este ceva ce trebuie să fie văzut ca fiind un lucru pe care îl avem în mod garantat.

Cum arată Drew Barrymore la 50 de ani

Imaginile dovedesc încă o dată că, deși este în lumina reflectoarelor încă de când avea numai șapte ani, actrița, spre deosebire de unele dintre colegele ei de la Hollywood, nu este obsedată de ideea de a rămâne tânără cât mai mult timp posibil, ci acceptă îmbătrânirea ca pe un proces natural, parte a vieții, scrie Page Six.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Drew Barrymore (@drewbarrymore)

Imaginile postate de actriță i-au încântat pe urmăritorii ei de pe rețeaua de socializare, care au scris în comentarii că apreciază foarte mult atât atitudinea sa în fața îmbătrânirii, cât și curajul de a posta aceste imagini, fără machiaj și fără filtre care să îi ascundă imperfecțiunile.

„Avem nevoie de mai mult din asta!!!”, a comentat Bella Thorne, în timp ce actrița și autoarea Giovanna Fletcher a scris: „Da. De o mie de ori, DA!!!!! Cât de norocoși suntem că suntem în viață pentru a face toate lucrurile astea!”

O altă fană a scris: „Îmbătrânirea este dovada că încă suntem aici. Încă învățăm. Încă ne dezvoltăm.”

Imagini cu Drew Barrymore nemachiată

Deși Barrymore este pasionată de frumusețe și experimentează adesea cu noi produse de îngrijire a pielii, cel mai recent lăudând rezultatele după ce a încercat linia Marthei Stewart, Elm Biosciences, aceasta este departe de a fi prima dată când actrița renunță la glamour sau își exprimă dorința de a îmbătrâni natural.

La începutul acestui an, ea a confirmat că nu a făcut niciodată operații estetice și că nu are de gând să apeleze la bisturiu prea curând.

„Fă ce funcționează pentru tine. Singurul lucru pe care îl știu este să nu judeci alți oameni pentru că fac lucrurile diferit. Suntem cu toții pe propriul nostru drum și trebuie să ne sprijinim reciproc”, spunea ea.

Ea a spus ceva similar și într-un interviu acordat revistei People în 2023, când a declarat că „personalitatea ei extrem de dependentă” este principalul motiv pentru care evită să își facă intervenții estetice.

„Îmi fac griji că aș continua să alerg după asta, să fac asta și aia. Asta mă sperie, pur și simplu din cauza propriei mele abordări a lucrurilor. Așa că aștept cât mai mult până să fac orice modificare. Și voi menține asta cât mai mult timp posibil”, a explicat ea la momentul respectiv.

Motivul real pentru care Brooklyn Beckham și-a blocat părinții pe Instagram. O persoană apropiată a dezvăluit totul

Victimele lui Jeffrey Epstein cer ca Prințul Andrew să fie urmărit penal. Mai multe informații secrete urmează să iasă la iveală

