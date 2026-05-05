Un bulgar a mers la Lidl cu 31 de euro și a arătat ce a cumpărat. Românii au rămas surprinși

Un bulgar a stârnit reacții rapide din partea internauților, după ce a postat pe rețelele de socializare bonul de cumpărături de la Lidl. Bărbatul a făcut cumpărături de 31 de euro și a arătat oamenilor ce produse a achiziționat. Reacțiile au fost împărțite în două tabere: în timp ce unii spun că suma este corectă pentru alimentele cumpărate, alții spun că prețul este mult prea mare.

O postare atipică a adunat reacții imediate în toată Europa. Un utilizator de Reddit din Bulgaria a făcut o postare neașteptată. El a publicat o fotografie cu bonul fiscal de la Lidl și produsele pe care le-a achiziționat. Suma pe care a plătit-o i-a făcut pe mulți să spună că este inacceptabil, iar pe alții că nu li se pare nimic greșit. Bulgarul a achiziționat doar 14 alimente.

Ce a cumpărat bulgarul de 31 de euro de la Lidl

O situație neașteptată a avut loc în Bulgaria. Un bărbat s-a dus la cumpărături, însă nu se aștepta să plătească această sumă. Nedumerit dacă prețul este corect sau nu, acesta a postat pe Reddit o fotografie cu bonul de la Lidl și produsele pe care le-a cumpărat. Lista de produse pe care el a prezentat-o arată așa: trei caserole de carne tocată, una de cârnăciori pentru grătar, brânză feta, un castravete, banane, o prăjitură, afine, salată verde și patru iaurturi.

Postarea a atras imediat comentarii din mai multe țări din Europa, iar părerile au fost împărțite. Unii au spus că prețul este mult prea mare pentru nivelul salariilor din Europa de Est. Pe de altă parte, oamenii au făcut o comparație cu alte state și consideră că suma a fost chiar decentă.

Avem aproape aceleași prețuri aici, în Austria. Nebunie… Prețurile sunt îngrozitoare și continuă să crească; Cum reușesc bulgarii să supraviețuiască cu prețuri ca în Elveția sau Norvegia, dar cu salarii din Europa de Est?, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate.

Mai mult decât atât, un român a văzut postarea și nu a ezitat. El a precizat că tinde să creadă că produsele pe care le-a achiziționat bulgarul, ar costa, de fapt, mai mult. Făcând o comparație cu prețurile de la Lidl din România.

Ca român, tind să cred că aceste produse ar costa mai mult de 31 de euro (155 lei) la noi. Probabil ar ajunge la 180 lei sau chiar 40 de euro, a spus internautul.

