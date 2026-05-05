Acasă » Știri » Un bulgar a mers la Lidl cu 31 de euro și a arătat ce a cumpărat. Românii au rămas surprinși

Un bulgar a mers la Lidl cu 31 de euro și a arătat ce a cumpărat. Românii au rămas surprinși

De: Denisa Crăciun 05/05/2026 | 12:15
Un bulgar a mers la Lidl cu 31 de euro și a arătat ce a cumpărat. Românii au rămas surprinși
Un bulgar a plătit 31 de euro pentru produse de la Lidl, cum au reacționat oamenii/Sursa foto: Shutterstock

Un bulgar a stârnit reacții rapide din partea internauților, după ce a postat pe rețelele de socializare bonul de cumpărături de la Lidl. Bărbatul a făcut cumpărături de 31 de euro și a arătat oamenilor ce produse a achiziționat. Reacțiile au fost împărțite în două tabere: în timp ce unii spun că suma este corectă pentru alimentele cumpărate, alții spun că prețul este mult prea mare. 

O postare atipică a adunat reacții imediate în toată Europa. Un utilizator de Reddit din Bulgaria a făcut o postare neașteptată. El a publicat o fotografie cu bonul fiscal de la Lidl și produsele pe care le-a achiziționat. Suma pe care a plătit-o i-a făcut pe mulți să spună că este inacceptabil, iar pe alții că nu li se pare nimic greșit. Bulgarul a achiziționat doar 14 alimente.

Ce a cumpărat bulgarul de 31 de euro de la Lidl

O situație neașteptată a avut loc în Bulgaria. Un bărbat s-a dus la cumpărături, însă nu se aștepta să plătească această sumă. Nedumerit dacă prețul este corect sau nu, acesta a postat pe Reddit o fotografie cu bonul de la Lidl și produsele pe care le-a cumpărat. Lista de produse pe care el a prezentat-o arată așa: trei caserole de carne tocată, una de cârnăciori pentru grătar, brânză feta, un castravete, banane, o prăjitură, afine, salată verde și patru iaurturi.

Un bulgar a plătit 31 de euro pentru produse de la Lidl, cum au reacționat oamenii/Sursa foto: Reddit
Un bulgar a plătit 31 de euro pentru produse de la Lidl, cum au reacționat oamenii/Sursa foto: Reddit

Postarea a atras imediat comentarii din mai multe țări din Europa, iar părerile au fost împărțite. Unii au spus că prețul este mult prea mare pentru nivelul salariilor din Europa de Est. Pe de altă parte, oamenii au făcut o comparație cu alte state și consideră că suma a fost chiar decentă.

Avem aproape aceleași prețuri aici, în Austria. Nebunie… Prețurile sunt îngrozitoare și continuă să crească; Cum reușesc bulgarii să supraviețuiască cu prețuri ca în Elveția sau Norvegia, dar cu salarii din Europa de Est?, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate.

Mai mult decât atât, un român a văzut postarea și nu a ezitat. El a precizat că tinde să creadă că produsele pe care le-a achiziționat bulgarul, ar costa, de fapt, mai mult. Făcând o comparație cu prețurile de la Lidl din România.

Ca român, tind să cred că aceste produse ar costa mai mult de 31 de euro (155 lei) la noi. Probabil ar ajunge la 180 lei sau chiar 40 de euro, a spus internautul.

VEZI ȘI: Cei mai scumpi mici din România. Cât costă 1 kg de mititei de mangaliță în LIDL

Cea mai mare reducere de săptămâna asta din LIDL: 70%. Costă doar 8.45 lei, începând de astăzi

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andreea Popescu a spus adevărul despre divorțul de Rareș Cojoc. Motivul real pentru care s-a rupt relația
Știri
Andreea Popescu a spus adevărul despre divorțul de Rareș Cojoc. Motivul real pentru care s-a rupt relația
Cum reușește Ozana Barabancea să arate impecabil la 56 de ani: „Concurez cu fetele de 20 de ani”
Știri
Cum reușește Ozana Barabancea să arate impecabil la 56 de ani: „Concurez cu fetele de 20 de ani”
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
Mediafax
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
Bolojan, atac direct la PSD și AUR: ”Moțiunea e una de genul: nu ne vindem companiile, le mulgem noi”
Gandul.ro
Bolojan, atac direct la PSD și AUR: ”Moțiunea e una de genul: nu...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele francez, acompaniat la tobe de premierul Armeniei
Adevarul
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele...
Ce este hantavirusul, infecția care a provocat trei decese pe o navă de croazieră. Ce riscuri există în România
Digi24
Ce este hantavirusul, infecția care a provocat trei decese pe o navă de...
Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe umărul românilor
Mediafax
Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe...
Parteneri
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de...
2026: Care este CEA MAI SCUMPĂ mașină înmatriculată în România?
Promotor.ro
2026: Care este CEA MAI SCUMPĂ mașină înmatriculată în România?
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Nou la Lidl: Robotul de aspirare la un preț imbatabil, din 7 mai
go4it.ro
Nou la Lidl: Robotul de aspirare la un preț imbatabil, din 7 mai
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Bolojan, atac direct la PSD și AUR: ”Moțiunea e una de genul: nu ne vindem companiile, le mulgem noi”
Gandul.ro
Bolojan, atac direct la PSD și AUR: ”Moțiunea e una de genul: nu ne vindem...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andreea Popescu a spus adevărul despre divorțul de Rareș Cojoc. Motivul real pentru care s-a rupt ...
Andreea Popescu a spus adevărul despre divorțul de Rareș Cojoc. Motivul real pentru care s-a rupt relația
Cum reușește Ozana Barabancea să arate impecabil la 56 de ani: „Concurez cu fetele de 20 de ani”
Cum reușește Ozana Barabancea să arate impecabil la 56 de ani: „Concurez cu fetele de 20 de ani”
Alertă alimentară în România. Un produs contaminat cu Listeria retras de urgență din magazine
Alertă alimentară în România. Un produs contaminat cu Listeria retras de urgență din magazine
Ema Oprișan, decizie radicală după despărțirea de Răzvan Kovacs! Ce își dorește de la viitorul ...
Ema Oprișan, decizie radicală după despărțirea de Răzvan Kovacs! Ce își dorește de la viitorul partener
Covorul roșu de la Gopo, între apariții wow și bau. Cum a reușit Amalia Enache să întoarcă toate ...
Covorul roșu de la Gopo, între apariții wow și bau. Cum a reușit Amalia Enache să întoarcă toate privirile
Guvernul Bolojan a picat! Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi
Guvernul Bolojan a picat! Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi
Vezi toate știrile