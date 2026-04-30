Cei mai scumpi mici din România. Cât costă 1 kg de mititei de mangaliță în LIDL

Lidl atrage din nou atenția clienților cu o ofertă inedită, chiar înainte de 1 Mai. În magazinele retailerului a apărut unul dintre cele mai scumpe sortimente de mici din România: mititei din carne de mangaliță, un produs considerat premium.

Prețul pentru 1 kilogram este semnificativ mai ridicat față de variantele clasice, ajungând la valori care îi pot surprinde pe cumpărători. Cu toate acestea, interesul rămâne ridicat. Cei curioși să încerce acest produs sunt sfătuiți să se grăbească, deoarece stocurile se pot epuiza rapid.

Cât costă 1 kilogram de mititei de mangaliță

Lidl își surprinde în continuare clienții cu un produs premium, iar prețul confirmă poziționarea sa aparte pe piață. Mai exact, pentru o caserolă de 500 de grame de mititei de mangaliță, cumpărătorii trebuie să scoată din buzunar 22,99 lei. Astfel, costul pentru un kilogram ajunge la 45,98 lei.

Chiar dacă suma este peste media obișnuită, interesul pentru acest sortiment rămâne ridicat, mai ales în apropierea zilei de 1 Mai, când micii sunt nelipsiți de pe mesele românilor.

Lidl vine săptămânal cu noi campanii de reduceri, menite să ofere clienților prețuri avantajoase la o gamă largă de produse. Fiecare promoție include articole din mai multe categorii, de la alimente de bază și produse proaspete, până la specialități culinare și articole de uz casnic.

Ofertele sunt valabile pe perioade limitate și se actualizează constant. Asta face ca interesul cumpărătorilor să fie ridicat de fiecare dată. Prin urmare, mulți clienți aleg să își facă aprovizionarea chiar din primele zile ale campaniei, pentru a prinde produsele la preț redus înainte să se epuizeze stocurile.

