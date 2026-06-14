Iustina Loghin și Cornel Luchian s-au despărțit?! Semnele care i-au dat de gol: „Oamenii nepotriviți”

Probleme în paradis! Deși în urmă cu doar câteva zile, Iustina Loghin și Cornel Luchian aniversau cu fast doi ani de căsătorie, acum lucrurile par că s-au schimbat. De la declarații de dragoste, cei doi au ajuns rapid la despărțire. Nu se mai urmăresc reciproc pe Instagram, iar Iustina a dat de înțeles că trece printr-o perioadă dificilă. Cine este alături de ea în aceste momente?

Iustina Luchian a fost una dintre concurentele sezonului 8 Insula Iubirii. Aceasta a mers în Thailanda alături de partenerul său Cornel, iar cei doi au făcut deliciul publicului. Dinamica din relația lor a intrigat pe toată lumea. Chiar dacă Iustina a dat muuuult prea multe din casă și lui Cornel i-au mai fugit ochii în alte direcții, la final aceștia au plecat împreună, iar ulterior și-au întemeiat o familie frumoasă.

Cei doi s-au căsătorit, au o fetiță împreună, iar șatena este din nou însărcinată. Chiar în urmă cu doar câteva zile, cei doi au aniversat doi ani de căsnicie, iar Iustina a făcut o declarație emoționantă în mediul online.

„2 ani de căsătorie, cu zâmbete, împliniri și amintiri de neuitat. Mereu noi, doi nebuni care se iubesc enorm.”, a transmis Iustina, în urmă cu doar câteva zile.

Iustina și Cornel s-au despărțit?!

Ei bine, deși acum câteva zile aniversau doi ani de căsnicie, acum lucrurile par că s-au schimbat între cei doi, iar urmăritorii acestora vorbesc intens despre o despărțire. Iar pe lângă speculațiile din mediul online și dovezile sunt clare.

Mai exact, Iustina și Cornel deja nu se mai urmăresc reciproc pe rețelele sociale. Mai mult, șatena a dat de înțeles că trece printr-o perioadă dificilă și gândul tuturor a zburat la o despărțire.

„Viața este prea scurtă ca să o irosești cu oamenii nepotriviți…”, este unul dintre mesajele transmise de Iustina, care i-a pus serios pe gânduri pe fanii săi.

Mai mult, Iustina a mai dat de înțeles că suferă, iar alături de ea în aceste momente grele se află chiar mama ei. Se pare că femeia îi oferă sprijin emoțional și o face să se simtă puțin mai bine.

„Sunt binecuvântată că o am pe mama lângă mine în cele mai grele momente”, a mai scris Iustina, în mediul online.

Iar după ce le-a arătat fanilor că suferă, Iustina s-a remontat rapid. Acum aceasta este mămică, așa că nu se poate lăsa doborâtă de nimic și trebuie să meargă mai departe.

„O mamă va fi întotdeauna puternică pentru copiii ei”, a mai transmis Iustina.

Semnele sunt clare și este evident că pentru moment, cel puțin, vorbim despre o despărțire între Iustina și Cornel. Rămâne însă de văzut dacă este vorba doar despre o ceartă mai aprinsă sau o despărțire definitivă.

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Foto: Instagram