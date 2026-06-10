Iustina și Cornel împlinesc 2 ani de căsătorie. Mesajul emoționat transmis în online

Iustina Loghin a marcat o zi importantă în viața ei, sărbătorind doi ani de căsnicie alături de soțul ei, Cornel Luchian. Artista a transmis un mesaj încărcat de emoție, în care și-a exprimat recunoștința pentru drumul parcurs împreună și pentru echilibrul pe care l-au găsit ca familie.

Cei doi trăiesc o perioadă liniștită și fericită, după experiența intensă de la Insula Iubirii, unde relația lor a trecut prin momente tensionate. În ciuda provocărilor, au ajuns la concluzia că legătura dintre ei este mai puternică decât orice obstacol. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Iustina și Cornel împlinesc 2 ani de căsătorie

Ziua aniversară a fost una plină de bucurie pentru Iustina Loghin, care a publicat imagini alături de soțul ei, surprinzând momente de tandrețe și zâmbete sincere. Cuplul a avut și un tort aniversar, marcând astfel cei doi ani de mariaj.

„2 ani de căsătorie, cu zâmbete, împliniri și amintiri de neuitat. Mereu noi, doi nebuni care se iubesc enorm.”, a scris fosta concurentă în descrierea fotografiilor.

Mesajul emoționat transmis în online

Postarea a evidențiat încă o dată stabilitatea și armonia din relația lor. Cei doi se bucură de viața de familie pe care au construit-o, având deja o fetiță, iar Iustina Loghin se pregătește să aducă pe lume al doilea copil. Anunțul privind a doua sarcină a fost făcut pe 14 februarie, o zi cu semnificație aparte pentru cuplu.

„SUNT ÎNSĂRCINATĂ! 14.02.2026”, a scris ea în dreptul imaginilor publicate online.

Îmbrăcată într-o rochie roșie mulată, artista și-a arătat cu mândrie burtica de gravidă, iar în unele fotografii cei doi au prezentat și ecografiile bebelușului.

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