Aniversare în familia Esca! Mama vedetei de la Pro Tv a împlinit 85 de ani: „La mulți ani celei mai șmechere!”

Mama Andreei Esca a fost sărbătorită în familie, iar prezentatoarea TV și fiica ei, Alexia Eram, au marcat momentul prin mesaje publice pline de afecțiune.

Lucia Esca, adesea comparată de admiratori cu Brigitte Bardot pentru eleganța și frumusețea ei, a primit urări emoționante din partea celor două, care au vorbit mereu cu respect despre rolul ei în familie.

Aniversare în familia Esca!

Ziua de naștere a Luciei Esca a devenit un prilej de emoție pentru familie, iar Andreea Esca a publicat o fotografie cu mama sa, însoțită de un mesaj afectuos.

„La mulți ani celei mai șmechere! Te iubesc și îți mulțumesc! Mama”, a transmis prezentatoarea TV.

Și Alexia Eram i-a dedicat bunicii sale câteva rânduri încărcate de sensibilitate, semn al relației strânse dintre ele.

„La mulți ani, MAMINA MEA! Te iubesc la nebunia infinitului și îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru noi!”, a scris influencerița.

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Lucia Esca a fost mereu apreciată pentru rafinament și discreție. A lucrat ca asistentă medicală la Institutul Oncologic Fundeni, însă visul ei a fost să urmeze o carieră în actorie. Andreea Esca a explicat în trecut că acest lucru nu a fost posibil din cauza contextului politic.

„Ar fi vrut să fie actriță și cred că i-ar fi reușit de minune (de altfel, toți Gemenii ar trebui să fie pe o scenă), dar pentru că tatăl ei a fost deținut politic, nu a avut voie să-și urmeze pasiunea. Foștii mei colegi de școală mă întreabă și acum ce face mama mea mișto și își amintesc cu plăcere ce mâncare bună ne făcea”, povestea jurnalista.

De-a lungul anilor, Lucia Esca a atras atenția prin stilul său impecabil, fiind comparată cu Brigitte Bardot.

Andreea Esca a rememorat modul în care mama ei își păstra mereu imaginea îngrijită, indiferent de situație.

„Nu era niciodată necoafată, nevopsită, nemachiată. Și în sala de operație, stătea și câte opt ore în picioare, pe tocuri. Când adormea fără să se demachieze, îmi zicea: «Lasă, să fiu aranjată, că dacă vine cutremurul și trebuie să ieșim în stradă?» La 60 de ani avea 49 de kg și alerga cu Alexia în brațe, de nu te țineai după ea”, a mai spus prezentatoarea.

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