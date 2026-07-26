Imaginile durerii de la mormântul lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu. Au trecut trei ani de la accidentul din 2 Mai

Au trecut aproape trei ani de la tragedia din stațiunea 2 Mai, de la accidentul rutier provocat de Vlad Pascu în care au murit doi tineri: Sebastian Olariu (21 de ani) și Roberta Dragomir (20 de ani). În loc să se bucure de prezența copiilor în viețile lor, părinții victimelor îi pomenesc acum în parastase.

Nu trece zi fără ca tatăl lui Sebi să nu își viziteze fiul la mormânt. Recent, Valentin Olariu a organizat parastasul de 3 ani al copilului său și a petrecut câteva momente de reculegere la locul de veci al tânărului.

Trei ani de la accidentul provocat de Vlad Pascu în stațiunea 2Mai

Duminică, 26 iulie, Valentin Olariu a mers la mormântul lui Sebi pentru a-i face pomenirea de trei ani și a filmat câteva cadre de la locul de veci. Imaginile vorbesc de la sine, iar dincolo de flori, lumânări și fotografii cu zâmbetul lui Sebi, imaginile transmit o suferință care nu poate fi exprimată în cuvinte.

Deși au trecut treni ani, mormântul este îngrijit cu grijă de părinții acestuia, cu flori proaspete și candele aprinse. Locul de veci a devenit, de asemenea, un loc de reculegere, unde părinții lui Sebi au amenajat o băncuță unde își pot petrece câteva clipe în liniște lângă fiul lor – vezi imagini în GALERIA FOTO.

„Parastasul de 3 ani… Seb!”, a scris părintele în dreptul imaginilor de la mormântul lui Sebi.

În locul unde cei doi tineri și-au pierdut viața, autoritățile au aprobat ridicarea unei troițe. Monumentul – care este amplasat la marginea drumului dintre Mangalia și Vama Veche – a devenit nu doar un spațiu de reculegere pentru părinții Robertei și ai lui Sebi, dar și o dovada că tinerii nu vor fi uitați niciodată.

”La 2 Mai, locul unde copiii noștri și-au pierdut viața s-a făcut trotuarul. Proiectul a ajuns la final, iar troița ridicată în memoria copiilor noștri, Sebi și Roberta, a fost sfințită”, a spus Valentin Olariu pe TikTok.

Vlad Pascu, condamnat definitiv la 10 ani de închisoare

Pe august 2025, după doi ani de la producerea accidentului rutier din 2 Mai, Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă și alte infracțiuni rutiere. Instanța a mai decis plata unor daune morale în valoare de 1,7 milioane de euro pentru familiile victimelor. Tânărul se află încarcerat la Penitenciarul Poarta Albă, județul Constanța.

Lovitură finală în dosarul lui Maru! Dealerul lui Vlad Pascu, condamnat definitiv la patru ani și trei luni de închisoare

Cum arată viața lui Vlad Pascu în spatele gratiilor. Noi detalii despre tânărul care a provocat tragedia de la 2 Mai: “Îl bate toată lumea, îl umilește”