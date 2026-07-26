Lionel Messi a oferit cadouri coechipierilor după finala Cupei Mondiale. Ce a ales pentru ei

După finala Cupei Mondiale din 2026, în care Argentina a luptat împotriva Spaniei, dar a fost învinsă cu 1-0 după prelungiri, Lionel Messi a ales să își arate recunoștința față de colegii săi într-un mod special. Căpitanul naționalei argentiniene le-a pregătit cadouri personalizate tuturor jucătorilor din lot, un gest apreciat de suporteri și care a atras atenția pe rețelele de socializare.

Detaliile au ieșit la iveală după ce Kelci-Rose Bowers, iubita fundașului Marcos Senesi, a publicat pe TikTok un videoclip în care a prezentat obiectele primite de fotbalist. Imaginile au devenit rapid populare, iar fanii au putut vedea surprizele pregătite de Messi pentru coechipierii săi.

Ce le-a oferit Lionel Messi colegilor săi

Printre darurile oferite s-a numărat un rucsac personalizat, realizat în nuanțe de maro și albastru deschis. Pe acesta erau inscripționate numele jucătorului, emblema Federației Argentiniene de Fotbal și logo-ul competiției mondiale, transformând accesoriul într-o amintire unică a turneului.

Pachetul a inclus și un set complet pentru prepararea băuturii tradiționale mate, nelipsită din cultura sud-americană și foarte apreciată de fotbaliștii argentinieni. Setul conținea recipientul special, yerba mate și paiul metalic specific, folosit pentru consumul băuturii.

Un alt cadou a fost un termos Stanley, într-o ediție aurie, personalizat cu logo-ul brandului lansat de Lionel Messi. Toate obiectele au fost atent alese și au avut atât o utilitate practică, cât și o valoare simbolică pentru cei care au făcut parte din lotul Argentinei la turneul final.

La copine de Marcos Senesi montre les cadeaux que Lionel Messi a offert à ses coéquipiers après la Coupe du monde. 🥹🇦🇷 Des sacs personnalisés (au nom des joueurs), une gourde et un kit pour maté. 🧉 pic.twitter.com/UdxtbbaRYd — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 26, 2026

Deși înfrângerea din finală a fost o mare dezamăgire pentru echipa sud-americană, gestul lui Messi a demonstrat încă o dată relația apropiată pe care o are cu vestiarul și respectul pe care îl poartă colegilor săi.

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