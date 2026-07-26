Fiica lui Victor Becali a îmbrăcat rochia de mireasă la 10 ani de la cununia civilă! Nuntă machedonească de poveste! 400 de invitați au petrecut într-un decor spectaculos

Victor Becali, în postura de socru mic, a fost gazda unei seri de poveste! Fiica sa, Alina, a marcat 10 ani de la cununia civilă cu Ioan Natura printr-o petrecere fastuoasă, alături de cei dragi. Muzica tradițională machedonească, preparatele românești și atmosfera de sărbătoare au transformat seara într-un moment memorabil, plin de emoție și voie bună. CANCAN are toate detaliile evenimentului.

Momentul a fost unul cu atât mai special cu cât, în urmă cu 10 ani, când a avut loc cununia civilă, Victor Becali nu a putut fi alături de fiica sa. Socrul mic se afla atunci în închisoare și nu a putut să ia parte la unel dintre cele mai importante momente din viața Alinei. Dacă la cununia civilă de atunci a lipsit tatăl miresei, de această dată cel care nu a ajuns la marele eveniment a fost Gigi Becali.

Gigi Becali, marele absent de la eveniment

Victor Becali a avut mereu cuvinte de apreciere pentru ginerele său, Ioan Natura, căruia i-a acordat încredere și în plan profesional. Fiica sa, Alina Becali, și soțul ei se numără printre membrii familiei implicați în compania Unitedpower Eolian, un proiect de afaceri în domeniul energiei.

Legătura dintre Victor Becali și ginerele său a fost una bazată pe apreciere și încredere, iar acest lucru s-a reflectat și în atmosfera serii aniversare. Așadar, să intrăm în atmosfera evenimentului, acolo unde Alina și Ioan Natura au fost în centrul atenției, iar fiecare detaliu, de la ținutele celor doi și decorul ales până la invitați, muzică și preparatele pregătite, a contribuit la farmecul unei seri speciale.

Mireasa, Alina, a purtat o rochie spectaculoasă, cu bretele, decorată integral cu o broderie din flori albe, paiete și pietre argintii. Părul a fost coafat în bucle lejere și accesorizat elegant, pe o parte, cu o agrafă florală din pietre strălucitoare. Mirele, Ioan, a optat pentru un costum bleumarin închis, cu rever lat, ascuțit, din mătase neagră. Ținuta a fost completată de o cămașă albă, un papion negru clasic și o batistă albă de buzunar.

Evenimentul a avut loc la Restaurantul Casa Albă, într-un salon spectaculos cu pereți și acoperiș complet din sticlă. La intrare, cei aproximativ 400 de invitaţi au fost întâmpinați de un panou foto cu numele mirilor, decorat cu o arcadă bogată din sute de trandafiri în nuanțe calde de roz și crem.

Peste tot în locație s-a pus un accent deosebit pe designul floral, fiind amenajate foarte multe flori și numeroase arcade florale. Din tavan atârnau candelabre de cristal tip lumânări subțiri care păreau că plutesc. În salon, pe mese, erau așezate pahare cu apă în care pluteau lumânări, fructe proaspete și buchete mari din trandafiri și dalii.

400 de invitați, decor spectaculos și un meniu de lux

Meniul a fost unul deosebit, îmbinând perfect preparatele fine, internaționale, cu cele tradiționale românești, pentru a mulțumi toate gusturile. Invitații au fost primiți cu gustări fine, precum cannoli umpluți cu cremă de brânză și somon afumat, dar și o combinație inedită de blat red velvet cu brânză brie și smochine.

Direct pe mese au fost puse specialități de deschidere, de la unt de casă aromatizat cu ierburi și foietaje crocante cu brânză de capră și trufe, până la muhammara cu pesto de pătrunjel și biscuiți fără gluten. Aperitivul a fost un platou gourmet foarte bogat, care a inclus carpaccio de vită, creveți în crustă de orez, mousse de foie gras, terină de pui cu sos chutney de mango, scoică St. Jacques și tataki de ton roșu. Nu a lipsit nici peştele. S-a servit cod negru de Alaska pregătit delicat la cuptor în hârtie de copt, însoțit de sparanghel, anghinare, roșii cherry și un sos rafinat pe bază de vin. Nota românească a meniului a fost adusă de clasicele sărmăluțe în foi de varză, aduse pe platouri la mijlocul mesei și servite tradițional cu mămăliguță, smântână și ardei iute.

Felul principal a fost o combinație consistentă de friptură, compusă din mușchi de vită și piept de rață, având ca şi garnitură cartofi gratinați și sos de piper verde. Momentul dulce principal a fost marcat de un tort aniversar Pavlova.

Pe lângă meniul fix, invitații s-au putut răsfăța oricând la colțurile special amenajate: bufet de dulciuri, stație de înghețată și o zonă de grătar live cu mini burgeri și cartofi prăjiți.

Parada eleganței la petrecerea Alinei Becali! Cine s-a numărat printre invitații de seamă.

Deși Gigi Becali a lipsit de la nunta fiicei vărului său, printre invitații prezenți s-au numărat Teodora Becali și soțul ei, Mihai Mincu. Pentru acest eveniment, Teodora Becali a ales o rochie lungă de seară, tip sirenă, cu guler înalt și umerii goi.

Ținuta este acoperită integral de un model geometric din paiete strălucitoare, în nuanțe de auriu, argintiu, crem şi roze. Aceasta a avut părul prins, cu două șuvițe lejere care îi încadrau chipul, iar ținuta a fost completată de o pereche de cercei prețioși.

Printre alți invitați de seamă s-a numărat și Gică Hagi, care a ales o ținută elegantă, dar cu o notă relaxată. Acesta a purtat un costum bleumarin închis, iar în locul unei cămăși clasice a optat pentru un tricou simplu, într-o nuanță de albastru deschis.

Printre doamnele care au ieșit în evidență s-a numărat și soția lui Vasi Geambazi, nepotul lui Gigi Becali, Gabriela. Aceasta a purtat o rochie lungă și fluidă, de un roșu aprins, cu mâneci largi, tip clopot. Părul a fost coafat în bucle, iar look-ul a fost completat discret doar de o pereche de cercei mici.

Și doamna Zoe Mergeani, soția avocatului familiei, Nicolae Mergeani, a atras multe priviri. Poartă o rochie lungă din material satinat, de un galben-neon, cu o croială asimetrică, fără mâneci. A optat și ea pentru bucle lejere și a accesorizat ținuta cu un clutch în formă de inimă, auriu, complet auriu.

Fiica lui Giovanni Becali, Rossella Becali, a fost şi ea una dintre cele mai admirate prezențe, atrăgând toate privirile prin eleganță. Aceasta a purtat o rochie lungă de seară, dintr-un material maro închis cu paiete strălucitoare, care se mulează perfect pe corp. Piesa are un decolteu adânc în V, bretele subțiri și o crăpătură lungă pe picior.

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