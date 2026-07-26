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Zeci de mii de oameni, evacuați. Incendii devastatoare în Spania și Franța

De: Andreea Stăncescu 26/07/2026 | 19:46
Incendii devastatoare în Spania și Franța / Sursa foto: Profimedia
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Incendiile de vegetație provoacă tot mai multe probleme în sudul Europei, iar Spania și Italia se confruntă cu situații extrem de dificile în această perioadă. Temperaturile ridicate, seceta și vântul puternic favorizează extinderea rapidă a flăcărilor, iar mii de locuitori au fost evacuați din zonele aflate în pericol. Autoritățile sunt în alertă și încearcă să limiteze pagubele produse de incendiile care continuă să avanseze.

În Spania, situația este deosebit de gravă. Mai multe focare majore ard simultan, două dintre ele în apropiere de Madrid, unde incendiile s-au unit parțial și au format un front de foc de mari dimensiuni. Un alt incendiu puternic afectează estul țării, în zona Valenciei, unde mai multe localități au fost evacuate preventiv.

Sursa foto: Profimedia

Zeci de mii de oameni au fost evacuați din zonele afectate

Imagini surprinse de camere de supraveghere în apropierea capitalei spaniole arată viteza impresionantă cu care flăcările au înaintat. În doar câteva minute, focul a acoperit întreaga zonă, transformând un incendiu aflat la distanță într-un pericol iminent. Autoritățile spaniole au descris acest episod drept unul dintre cele mai grave înregistrate vreodată în regiunea de vest a Madridului.

Până în prezent, aproximativ 100.000 de persoane au primit ordine de evacuare sau au fost sfătuite să rămână în locuințe pentru a evita expunerea la fum și la flăcări. Printre cei afectați se află și români stabiliți în apropierea Madridului, care au fost nevoiți să își părăsească locuințele în grabă.

Și Italia se confruntă cu incendii de vegetație de amploare, în mai multe regiuni afectate de caniculă și secetă. Echipajele de intervenție luptă fără întrerupere pentru a proteja localitățile și pădurile amenințate, în timp ce autoritățile continuă evacuările din zonele considerate nesigure.

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